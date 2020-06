Erleichterung an Laatzens Schulen: Von den am Dienstag seitens des Gesundheitsamts getesteten rund 60 Kindern und Lehrkräften der Grundschule Im Langen Feld sowie der KGS Albert Einstein ist niemand an Covid-19 erkrankt. Anlass für die Maßnahme waren bestätigte Corona-Fälle bei einer Familie.