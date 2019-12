Nach Brand im Briefkasten: Sendungen sind nahezu unbeschadet

Laatzen-Mitte

Der kleine Brand in einem Post-Briefkasten an der Robert-Koch-Straße ist offenbar durch einen gezündeten Feuerwerkskörper ausgelöst worden. Zu diesem Schluss sind die Brandermittler der Polizei gekommen. Der Schaden indes, das wurde am Montag bekannt, soll sich in Grenzen halten. „Wir haben keinen Verlust bei den Briefen zu beklagen und auch keine Beschädigungen am Briefkasten“, teilte Postsprecher Jens-Uwe Hogardt mit.

Böller wurde am Sonnabend in Briefkasten geworfen

Zum Zeitpunkt der Tat am Sonnabend um kurz vor 17 Uhr hätten nur wenige Sendungen in dem Briefkasten gelegen, so der Sprecher weiter – „etwa ein knappes Dutzend“. Der Briefkasten selbst sei an dem Tag erst wenige Stunden zuvor, gegen 14 Uhr, geleert worden. Zwar hätten einige wenige Briefe Wassereinwirkung und Pulverablagerungen aufgewiesen, so Hogardt.

Briefe wurden getrocknet

Die Sendungen seien aber getrocknet und bei Bedarf nachverpackt worden. Grundsätzlich sei der komplette Inhalt des Briefkastens erhalten geblieben und alle Briefe auf den weiteren Weg geschickt worden.

Die Polizei Laatzen ermittelt wegen versuchter Sachbeschädigung.

Lesen Sie auch

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Laatzen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Astrid Köhler