Laatzen

Der Politische Aschermittwoch der SPD ist in Laatzen längst Tradition – muss aber in Pandemiezeiten wie so vieles andere an die aktuelle Lage angepasst werden. Für die Veranstaltung am Mittwoch, 17. Februar, setzen die Sozialdemokraten naheliegend auf eine Video-Konferenz. Als Gast aus Berlin zugeschaltet wird der Abgeordnete und finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lothar Binding. Der 70-Jährige ist zugleich Bundesvorsitzender der SPD-AG 60 plus.

Für Laatzens SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Harald Zietz ist Binding eine perfekte Besetzung. „Seine illustren Reden im Bundestag sind legendär.“ Hinzu komme sein Pfälzer Dialekt, der zum Politischen Aschermittwoch gut passe: Traditionell werfen die Sozialdemokraten dann einen augenzwinkernden Blick auf das politische Geschehen.

SPD nimmt bis 7. Februar Anmeldungen entgegen

Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr. Eingeladen sind alle Interessierten, dies gilt auch für Nicht-Mitglieder. Anmeldungen nimmt die SPD bis zum 7. Februar über die Internet-Seite www.spd-laatzen.de an. Ausgerichtet wird die Videokonferenz mithilfe des Konferenz-Werkzeugs Zoom. Wer nur zusehen will, kann die Veranstaltung auf dem Video-Stream auf dem Youtube-Kanal der Laatzener SPD verfolgen.

Auch für Speisen ist gesorgt. „Damit wir wie immer ein Frikadellen-Hering-Feeling bekommen, wird es für jede angemeldete Person ein Politischer-Aschermittwoch-Paket geben, das bitte erst während der Veranstaltung geöffnet wird“, kündigt Zietz an. Die Pakete können dann am Veranstaltungstag von 16 bis 18 Uhr bei Michael Riedel in Ingeln-Oesselse, bei Harald Zietz in Laatzen-Mitte und bei Marion Bode-Pletsch in Rethen abgeholt werden. „Wer eine Abholung überhaupt nicht einrichten kann, meldet sich unter Telefon (0173) 7663534.“

Von Johannes Dorndorf