Laatzen-Mitte

Die Sperrung der Marktstraße zerrt an den Nerven mancher Autofahrer: Weil der Abschnitt als Durchfahrtsstraße in Laatzen-Mitte ausfällt, sind sie gezwungen, über die Erich-Panitz-Straße auszuweichen. Die Folge sind längere Wartezeiten insbesondere an der Würzburger Straße. Eine Umrüstung der Ampelanlage für einen besseren Verkehrsfluss ist allerdings aufwendig.

Auf die Folgen für den Verkehr in Laatzen-Mitte hatten unlängst CDU und FDP im Ortsrat Laatzen hingewiesen. „Am ersten Tag ging der Stau auf der Würzburger Straße zurück bis zum Kreisel“, sagte CDU-Ortsratsmitglied David Novak in Anspielung auf die Einmündung zur Mergenthalerstraße. „Die Leute stellen den Kreisel voll, dann geht gar nichts mehr.“ Seine Hoffnung, dass Autofahrer sich nach einigen Tagen umorientieren würden, habe sich nicht erfüllt. Ähnlich problematisch sei die Situation auf der Wülferoder Straße.

CDU : Ampeln sollen neu geschaltet werden

Die Gruppe schlägt deshalb eine Änderung der Ampelschaltungen sowohl an der Würzburger als auch an der Wülferoder Straße vor, solange die Baustelle auf der Marktstraße besteht. – zumal die Stadt eine Bauzeit von einem Jahr angekündigt hat.

Dass Handlungsbedarf besteht, wird auch im Rathaus gesehen. Wie Stadtplaner Jörg Schmidt erläutert, ist die Umrüstung der Ampeln allerdings mit einem großen Aufwand verbunden. „Die Ampelanlage der Region stammt aus dem Jahr 1994, das Steuergerät ist ein bisschen in die Jahre gekommen“, sagte Schmidt. Eine einfache Umprogrammierung der Schaltung sei deshalb nicht möglich. Die Region prüfe nun, das Steuergerät auszutauschen, um die Grünphase aus Richtung Würzburger Straße zu verlängern. Es könne sein, dass dafür eine Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes notwendig sei, möglicherweise sogar eine europaweite Ausschreibung.

Umrüstung kostet 20.000 Euro

Die Region bestätigt auf Anfrage, dass für das Aufspielen der notwendigen Programme ein neues Steuergerät erforderlich wäre. „Eine andere Lösung wäre die Aufstellung einer Baustellenampel“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. „Dies wäre aber nicht wirtschaftlich und würde auch eines größeren Vorlaufs bedürfen.“ Wann die Anlage umgerüstet wird, stehe noch nicht fest. Immerhin: Das Szenario einer europaweiten Ausschreibung ist inzwischen vom Tisch. Die Region schätzt die Kosten auf 20.000 Euro.

Von Problemen auf der Wülferoder Straße und der Würzburger Straße ist indes weder bei der Stadt noch bei der Region etwas bekannt. Die erst vor Kurzem erneuerte Ampelanlage lasse sich problemlos neu programmieren, sagt Abelmann.

Die Stadt Laatzen lässt die Marktstraße derzeit im Abschnitt zwischen Marktstraße und Albert-Schweitzer-Straße umbauen. Unter anderem werden neue Kanäle eingesetzt, auch werden Fußgänger dort künftig mehr Platz haben.

Von Johannes Dorndorf