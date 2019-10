Laatzen-Mitte

Die Stadtbücherei und die Bücherei der Albert-Einstein-Schule ( AES) in Laatzen haben neuen Lesestoff. Der Lions-Club Hannover-Expo hat den beiden Einrichtungen für ihre Teilnahme am Julius-Club Bücher im Wert von insgesamt 650 Euro gespendet. Diese hat Lions-Präsident Hans-Ullrich Deichmüller in der verg...