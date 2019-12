Lichtführung in Laatzen - Wer will den Park der Sinne am Neujahrstag im Dunkeln erleben?

Den Park der Sinne im Hellen kennen viele, doch bei Dunkelheit entfaltet die Grünanlage einen ganz neuen Reiz. Ein ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept akzentuiert Pflanzen und Objekte. Die Stadt Laatzen will dies bei zwei Lichtführungen am Neujahrstag und 17. Januar zeigen. Beginn ist jeweils 18 Uhr.