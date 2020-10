Laatzen

So gut wie Klaus Kurtz kennen die Leine nur wenige. Seit Jahren befährt der Laatzener den Fluss regelmäßig mit seinem Boot. Kurtz ist Vorsitzender des Fischereivereins Laatzen und inspiziert immer wieder die Uferbereiche und sorgt gemeinsam mit anderen Anglern dafür, dass Arten wie Lachs und Forelle durch neuen Fischbesatz wieder heimisch werden.

Die vergangenen Jahre hatten für den 75-Jährigen allerdings etwas Gespenstisches. „So einen Wasserstand habe ich noch nie gesehen. Wir haben 1,50 Meter weniger als sonst“, sagt Kurtz, der an diesem Oktobermorgen am Bootsclub Laatzen mit seinem Schlauchboot einsetzt und flussaufwärts schippert. Am staubtrockenen Ufer soll es von Alt-Laatzen über Grasdorf nach Rethen gehen. „Normalerweise kann man über die Böschung herübergucken“, sagt er nach einigen Metern – aber an diesem Freitag ist von den Maschwiesen nur an wenigen Stellen etwas zu erkennen, so niedrig steht das Wasser. Dafür liegen die Eisvogelterrassen bei Alt-Laatzen genauso frei wie die Erlen- und Weidenwurzeln am Ufer sowie ein Biberbau bei Grasdorf.

Anzeige

Klaus Kurtz inspiziert die Uferbereiche der Leine bei Grasdorf. Quelle: Johannes Dorndorf

Niedrigwasser bringt besondere Funde ans Licht

Der Fluss gibt in diesen Tagen mehr von sich preis als in normalen Zeiten. So entdeckten Stand-up-Paddler vor zwei Wochen einen alten VW Käfer in der Leine bei Rethen. Knapp zwei Wochen zuvor hatte ein anderer Freizeitsportler ein Autowrack auf Höhe von Schloß Ricklingen erspäht. Beide Autos lagen offenbar seit Jahren unentdeckt in der Leine.

Warum dies so ist, lässt sich an den Zahlen ablesen. So lag der Leinepegel bei Koldingen im September an 16 Tagen unter 70 Zentimetern, der Extremwert von 64 Zentimetern wurde am 23. September erreicht. Zum Vergleich: Der mittlere Wasserstand liegt dort bei 1,44 Metern. Seit 1983 wird dieser durchgehend erfasst – seitdem gab es nur in vier Jahren noch niedrigere Werte als 2020, darunter auch im ebenfalls trockenen Vorjahr mit 63 Zentimetern.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) beobachtet die Entwicklung, sieht aber noch keinen Grund zur Panik. Zwar sei der Pegel in diesem Jahr sehr niedrig. „Aber Wasserstände unter 70 Zentimetern treten bereits seit Mitte der Achtzigerjahre regelmäßig auf“, sagt NLWKN-Sprecherin Bettina Dörr. Dies sei auch jahreszeitlich bedingt. „Niedrigwasserphasen kommen gerade im Spätsommer/Herbst immer wieder vor.“

Rekord-Niedrigpegel häufen sich

Gleichwohl stellte auch die Landesbehörde zuletzt eine Häufung fest. Von den zehn niedrigsten Jahreswasserständen seit 1983 wurden vier in den vergangenen fünf Jahren gemessen (2016, 2018, 2019, 2020). Im September verzeichneten die Messungen an 16 aufeinanderfolgenden Tagen einen Pegel unter 70 Zentimetern. In der Vergangenheit wurde dies nur in den Jahren 1991, 1996 und 2019 unterschritten. Grund ist die anhaltende Trockenheit. „2018 gab es deutliche Niederschlagsdefizite, die 2019 und 2020 noch nicht wieder ausgeglichen werden konnten“, heißt es vom NLWKN. Trendberechnungen würden außerdem zeigen, dass eine Verschärfung der Niedrigwassersituationen bereits in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen habe. „Durch den Klimawandel könnten sich solche Phasen weiter verschärfen.“

Die Wurzeln der Bäume am Uferrand ragen wegen des niedrigen Pegels deutlich aus dem Wasser. Quelle: Johannes Dorndorf

Welche Auswirkungen das ausbleibende Wasser haben kann, lässt sich an der Alten Leine beobachten, die wie die Leine ebenfalls vom Fischereiverein Laatzen beangelt wird. „Sie ist unterhalb des Wiesendachhauses komplett trocken gefallen“, hat Kurtz beobachtet. Auch oberhalb des Biberbaus, der das Wasser nahe der Alt-Laatzener Gaststätte staut, sei nur wenig Wasser übrig und die Oberfläche von Pflanzen komplett zugedeckt. „Die Alte Leine ist immer beangelt worden“, sagt der passionierte Angler, derzeit sei es nicht möglich – schon allein aus Rücksicht, um den verbliebenen Fischbestand zu halten. Weil Pflanzen unterhalb des Wassers kein Licht bekämen, stürben diese ab. „Wird der Sauerstoffgehalt im Gewässer gleich null, haben wir Fischsterben.“

„Man kommt an das Flussbett nicht mehr ran“

Die Leine führt hingegen dank ihrer starken Strömung relativ viel Sauerstoff. Anglern bereiten allerdings die derzeit meterhohen Steilwandufer Probleme. „Man kommt an das Flussbett nicht mehr richtig ran“, sagt Kurtz. Je geringer der Pegel, desto mehr könne sich der Fluss auch erwärmen – und desto weniger Rückzugsräume gebe es für kleine Fische, was die Nahrungskette beeinträchtigen könne.

Welche konkreten Auswirkungen dies auf den Bestand hat, lässt sich nur schwer ausmachen. In den vergangenen Jahren hätten die Angler das Gewässer zwar stark mit Fischen wie dem Lachs besetzt, berichtet Kurtz. „Aber wir haben keine Möglichkeit, die Rückkehrer zu beobachten“, dafür wäre die auf der Leine verbotene Netzfischerei notwendig. Auch beim NLWKN gibt es noch keine Erkenntnisse über die Folgen der Trockenheit, da dies von einer Reihe von Faktoren wie Durchgängigkeit, Gewässerstruktur, Schadstoffbelastungen und gebietsfremden Arten zu tun hat. „Nichtsdestotrotz ist mittel- bis langfristig von einer Veränderung der Flora und Fauna auszugehen, sofern diese extremen Situationen in engeren Abständen wiederkehren“, sagt Behördensprecherin Dörr.

Etwa ein Viertel des Leinewassers stammt aus Kläranlagen

Dass mangels Niederschlägen überhaupt noch Wasser die Leine herunterfließt, hat auch mit den menschlichen Zuleitungen zu tun. Nach einer groben Schätzung des NLWKN dürften in solchen Phasen 25 bis 30 Prozent auf Zuläufe von Kläranlagen zurückzuführen sein.

Bei Grasdorf ist der Wasserstand so niedrig, dass das Motorboot von Klaus Kurtz nicht mehr passieren kann. Quelle: Johannes Dorndorf

Für die Inspektionstour von Kurtz auf der Leine reicht das Wasser an diesem Freitag unterdessen nicht: Wenige Meter vor der Leinebrücke an der Ohestraße bei Grasdorf stellt der Laatzener den Außenbordmotor ab, als der Kies unter dem Boot dem Propeller bedrohlich nahe kommt. „Das ist höchstens noch ein halber Meter“, schätzt Kurtz und bricht die Tour ab, um zurück nach Alt-Laatzen zu treiben. „Wer jetzt noch leugnet, dass wir eine Klimaveränderung haben, ist nicht richtig im Kopf.“

Von Johannes Dorndorf