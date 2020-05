Im Storchennest in Alt-Laatzen wachsen drei Junge heran, in vielen weiteren Nestern der Leinemasch ebenfalls. Der Weißstorchbeauftragte der Region, Reinhard Löhmer, ist vorsichtig optimistisch, dass es dort ein gutes Jahr werden könnte – trotz des Ausfalls der Altstörchin in Grasdorf.