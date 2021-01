Laatzen-Mitte

Der Einzelhandel leidet unter dem Corona-Lockdown wie kaum eine andere Branche: Seit Mitte Dezember sind die meisten Geschäfte auch im Leine-Center geschlossen. In der Ladenpassage pendeln nur wenige Kunden zwischen den Eingängen und den wenigen verbliebenen geöffneten Geschäften wie Rossmann, Rewe und dm.

Inzwischen legen die Anzeichen nahe, dass einige nicht mehr öffnen werden: Seit Kurzem ist die Filiale des Friseurbedarf-Ladens Cosmo im Obergeschoss des Neubaus komplett eingehüllt, und auch die Friseurgeschäfte Supercut und Klier verweisen mit Schildern darauf, dass sie wohl nicht mehr öffnen werden. „Leider geschlossen“ steht auf Plakaten hinter den Schaufensterscheiben beider Filialen. Und ergänzend heißt es: „Wir freuen uns auf Sie im Salon Hair Express.“

„Leider geschlossen“: Kunden von Supercut im Leine-Center werden auf die Hair-Express-Filiale in den Laatzen-Arkaden verwiesen. Quelle: Johannes Dorndorf

Die beiden Friseurgeschäfte und Cosmo haben eines gemeinsam: Sie gehören zur Klier Hair Group, die bereits im September wegen Zahlungsunfähigkeit ein Schutzschirmverfahren angestrengt hatte. Ebenfalls zur Klier-Gruppe gehört die Hair-Express-Filiale in den Laatzen-Arkaden an der Pettenkoferstraße, die offenbar erhalten bleibt.

Das Wolfsburger Unternehmen bestätigt die Schließungen im Leine-Center nicht. „Da es noch viele Gespräche und Verhandlungen über einzelne Standorte gibt, wären alle Aussagen dazu Spekulationen“, sagt Unternehmenssprecher Harald Kettenbach auf Nachfrage. „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns gegenwärtig nicht zu den Einzelheiten von mehr als 1350 Salons und Shops äußern können.“ Wegen des Lockdowns seien derzeit alle Salons geschlossen und die Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Klier-Filialen verweisen auf Hair Express

Eine erste Entscheidung scheint allerdings getroffen: Wer bei Supercut oder Klier nach einem Termin nach dem Lockdown nachfragt, erreicht die Mitarbeiter der Hair-Express-Filiale. Dort heißt es, dass die beiden Filialen im Leine-Center geschlossen bleiben. Auch bei Klier im Pattenser Calenberg-Center wird auf Hair Express in Laatzen verwiesen. Das Unternehmen bestätigt inzwischen auch offiziell, dass die Pattenser Filiale nicht mehr öffnen wird. Mit Masters of Hair und dem Salon Blaschke gibt es allerdings noch zwei weitere Friseurgeschäfte im Leine-Center.

Insolvenz angemeldet hatte vor Kurzem auch die Modehauskette Adler, die ebenfalls eine Filiale am Leine-Center hat. Wie berichtet, strebt das Unternehmen eine Insolvenz in Eigenverwaltung an und will bundesweit alle Standorte nach dem Lockdown wieder öffnen – auch in Laatzen.

Das Management des Leine-Centers äußert sich derzeit nicht zu möglichen Schließungen. Im Oktober berichtete Center-Manager Guillermo Poveda, dass es im Center neun Leerstände gebe und sich die Zahl im Normalbereich bewege. Im vergangenen Jahr hatten im Center unter anderem die Geschäfte ccc Shoes & Bags, Cubus und Depot ihrer Filialen geschlossen.

Von Johannes Dorndorf