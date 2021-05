Laatzen-Mitte

Der eine schließt, der andere eröffnet neu: Im Leine-Center gibt es ab dem 3. Mai wieder einen Friseur Blaschke. Dahinter steht Christian Blaschke, dem bereits der Salon „Masters of Hair“ im Erdgeschoss des Centers am Leineplatz gehört. Er übernimmt die Ladenfläche im Obergeschoss, die durch die Insolvenz der Friseur-Kette Klier freigeworden ist. Und dort wird dann auch sein Ehemann Ralph Blaschke arbeiten, der Ende März seinen eigenen Salon ebenfalls insolvenzbedingt aufgeben musste.

Ein neuer Anfang also für beide, denn wie Christian Blaschke betont, plane er das Projekt gemeinsam mit seinem Mann. Der Friseur führt seit November 2019 einen eigenen Salon in der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen mit fünf Mitarbeitern. Im November 2020 habe er zudem „Masters of Hair“ übernommen, weil dessen Besitzerin habe kürzer treten wollen. Als dann Klier insolvent wurde, habe er sich für deren Laden beworben. Die Zusage sei kurzfristig vor rund zwei Wochen gekommen, schließlich habe der Insolvenzverwalter die Fläche erst freigeben müssen.

Seitdem renovierten Blaschke und sein Team die neue Filiale, am Donnerstag wurden die Regale eingeräumt, am Montag ist Neueröffnung. Die ersten Tage seien bereits ausgebucht, sagt Blaschke, viele Menschen hätten sich den Infozettel an der Glastür abfotografiert, um später einen Termin zu machen. Eine neue Website, die dann alle drei Standorte anzeigt, sei in Arbeit.

„Angemessene Konditionen“ für die Übernahme

Mit der Ladenfläche hat Blaschke auch mehrere der ehemaligen Klier-Mitarbeiter übernehmen können. In der neuen Filiale seien inklusive eines Auszubildenden und einer Aushilfe sieben Menschen beschäftigt, darunter sein Mann Ralph. Der hatte seinen Laden, den Traditionssalon von 1974, den er von der Görk GmbH übernommen hatte, vor einem Monat geschlossen: Zu hoch waren die Mietkosten von rund 10.000 Euro für 120 Quadratmeter, die sich durch die pandemiebedingten Schließungen und Einschränkungen nicht mehr erwirtschaften ließen.

Christian Blaschke spricht nun von „angemessenen Konditionen“, zu denen er die rund 70 Quadratmeter große Ladenfläche bekommen habe. „Der Center-Manager steht voll hinter uns“, sagt er. Center-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield sei ihm entgegengekommen – das dürfte einerseits an der Pandemie liegen, andererseits an dem ohnehin herrschenden Leerstand im Leine-Center. Blaschke hat nun die ersten zwei Monate mietfrei, danach für zwei Jahre eine reduzierte Miete zu zahlen.

Trotz des Risikos schaut er zuversichtlich in die Zukunft. „Entweder man versucht, während einer Krise durchzustarten, oder man geht unter“, so der Salon-Chef. Staatliche Hilfen habe er nicht bekommen, da sein Geschäft noch zu neu war. Aber die Nachfrage der Kunden sei groß. Und weil er die einzelnen Mitarbeiter lange kenne und wisse, dass sie alle eigene Kunden haben, könne er sie gut übernehmen. „Wir versuchen, positiv heranzugehen.“

