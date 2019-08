Laatzen-Mitte

Laatzens neue Pastorin Katrin Dieckow wird am Sonntag, 11. August, in ihr Amt eingeführt. Der feierliche Gottesdienst beginnt um 14 Uhr in der Arche der Thomas-Kirchengemeinde an der Marktstraße. Superintendent Detlef Brandes leitet den Gottesdienst.

Zuvor war die Pastorin in Uelzen tätig

Dieckow ist in Hannover aufgewachsen, ihre Studienzeit führte sie nach Heidelberg, Göttingen und Schottland. Vor ihrer neuen Stelle in Laatzen war sie im Kirchenkreis Uelzen tätig. Dort hatte sie sich in Bad Bevensen und Medingen eine Pfarrstelle mit ihrem Ehemann geteilt. In Laatzen wird die Pastorin mit einer halben Stelle arbeiten.

Beim Gottesdienst zu ihrer Einführung wird es in den Bibeltexten darum gehen, wie Christen Salz der Erde und Licht der Welt sein können. „Ich habe den Eindruck, dass es in der Arche schon lange selbstverständlich dazugehört, sich für andere Menschen einzusetzen und christliche Nächstenliebe konkret werden zu lassen“, sagt Dieckow. Sie sei gespannt, das diakonische Engagement der Gemeinde kennen zu lernen. Besonders schätze sie das Feiern der Gottesdienste. Die alten Bibeltexte hätten uns etwas für unser Leben heute zu sagen.

Von Stephanie Zerm