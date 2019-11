Laatzen-Mitte

Es ist der vorläufige Abschluss einer (fast) nicht enden wollenden Geschichte: Am Mittwochnachmittag haben Planer und Vertreter der Stadt Laatzens neueste Grünfläche der Öffentlichkeit übergeben. Bei Glühwein und eingeschalteter Beleuchtung trafen sich rund 30 Interessierte, um das Areal am früheren Marktteich zwischen Pestalozzi- und Marktstraße in Augenschein zu nehmen.

Die hat inzwischen auch einen Namen, wie Ortsbürgermeister Bernd Stuckenberg bekannt gab: Am Vorabend hatte sich der Ortsrat mehrheitlich auf den Namen „ Weidengrund“ geeinigt. Gemeint ist damit keineswegs eine Weidefläche für Schafe oder Ziegen, sondern vielmehr der Verweis auf die alten Weidenbäume, die das Bild nach Abholzung der übrigen Bäume derzeit prägen.

Zur Galerie Weidengrund: Auf diesen Namen hat sich der Ortsrat für das ehemalige Marktteich-Areal verständigt. Mit einem kleinen Fest wurde die Grünfläche am Mittwochnachmittag eröffnet.

Bei der Eröffnung gab es zufriedene Stimmen: „Mir gefällt die Fläche sehr gut“, befand Stuckenberg, der an vielen Diskussionen im Vorfeld teilgenommen hatte. „Wir sind froh, dass es zum Abschluss gebracht ist“, zeigte sich auch Stadtbaurat Axel Grüning erleichtert.

„Ein luftiger, offener Park“

Ingo Schmidt vom Planungsbüro Grünplan bekannte, er sei inzwischen froh, dass die ursprünglichen Pläne, dort eine verkleinerte Wasserfläche beizubehalten, aufgegeben wurden. „Es ist ein sehr luftiger, offener, besonnter kleiner Park für Laatzen geworden, der vielfältig nutzbar ist.“ Zuvor habe es dort viele Bereiche gegeben, die nicht einsehbar waren und als Angstecken empfunden werden konnten. Eingebaut und angelegt wurden insgesamt 7000 Kubikmeter Boden, 600 Quadratmeter Klinkerpflaster, 160 Meter Betonelemente und 3800 Quadratmeter Rasen und Wiese. 22 Bäume hat die Stadt neu pflanzen lassen.

Lichtbänder sorgen für indirekte Beleuchtung

Eine Besonderheit sind die Leuchtbänder, die die Grünfläche bei Dunkelheit indirekt anstrahlen. Um den Effekt zu demonstrieren, schaltete die Stadt die Beleuchtung bei der Veranstaltung schon frühzeitig an – sonst wird der Bereich nur nach Einbruch der Dunkelheit beleuchtet. Zugänglich sind jetzt auch die Spielelemente für Kinder: eine hölzerne Wasserschlange und zwei Stämme zum Sitzen und Balancieren. Noch nicht fertig ist die Kletterwand: Dort sollen noch Griffe montiert werden.

Ein Thema war bei der Eröffnung auch die Senke in der Mitte des Weidengrunds, auf der sich zuletzt immer wieder Wasser sammelte. Grünplan-Mitinhaber Jens Krannich ist zuversichtlich, dass sich das Problem im Frühjahr von allein lösen wird: „Wir haben noch keinen gewachsenen Boden“, sagt Krannich – der sei aber für das Versickern notwendig. Wenn Mikrobakterien und Regenwürmer ihr Werk täten, werde das Wasser besser abfließen. Auch hat die Stadt im Gehweg-Bereich nahe der Arche einen neuen Abfluss geschaffen.

Von Johannes Dorndorf