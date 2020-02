Stadt schließt Laatzens größte Flüchtlingsunterkunft

Laatzen

In einem Monat schließt die Stadt Laatzen ihre bis dato größte Flüchtlingsunterkunft: Seit vier knapp Jahren nutzt die Stadt das Ende 2015 von der Kommune erworbene Bürogebäude an der Gutenbergstraße, das zwischenzeitlich bis zu 240 Flüchtlingen Platz bot. Ende März soll endgültig Schluss sein: Das Haus wird dann wieder zum Bürohaus umgebaut – und bietet als zweites Rathaus mehr Platz für die Stadtverwaltung.

Der Rückbau wirkt wie der Abschluss einer Entwicklung, die mit der Flüchtlingswelle vor rund fünf Jahren in Folge des syrischen Bürgerkriegs begann. Die Flüchtlingszahlen sind seitdem tatsächlich deutlich zurückgegangen – von etwa 450, die zwischen Mitte 2014 und Ende 2015 kamen, auf 38 im vergangenen Jahr. Laatzen hat dies bis heute verändert: Mit den Zuzügen wuchs die Einwohnerzahl – und mit ihr die Infrastruktur und die Bevölkerungszusammensetzung.

Laatzen hat viele Menschen aufgenommen

Tatsächlich gilt Laatzen inzwischen auch offiziell als eine derjenigen Kommunen in Niedersachsen, die die meisten Menschen aufgenommen haben. Seit 2018 bezieht die Stadt Geld aus dem niedersächsischen Integrationsfonds, aus dem bislang mehr als 1,2 Millionen Euro zugesagt sind. Die Landesregierung will mit dem 2017 aufgelegten Fonds diejenigen Städte unterstützen, die besondere Anstrengungen wegen hoher Flüchtlingszahlen tragen. Profitierten anfangs nur Salzgitter, Delmenhorst und Wilhelmshaven von den Zuschüssen, wurden im Folgejahr acht weitere Kommunen aufgenommen – unter ihnen auch Laatzen als einzige Stadt in der Region Hannover.

Das hat Folgen für die demografische Zusammensetzung. Die Zahl der Laatzener ohne deutschen Pass stieg im Zeitraum von Anfang 2014 bis Ende 2019 von 3948 auf 7101. Die bei Weitem größte Gruppe sind Iraker und Syrer: Lebten Anfang 2014 noch 403 Menschen dieser Nationalitäten in Laatzen, sind es nun sechs Jahre später 1832, davon 1013 Syrer. Zwar wohnen auch heute noch mehr Menschen mit polnischem, russischem oder türkischem Migrationshintergrund in der Stadt; aber von der offiziellen Staatsangehörigkeit her sind Syrer inzwischen – nach den Deutschen – von der Nationalität her die größte Gruppe.

Viele holen ihre Familie nach

Dabei sind längst nicht alle als offizielle Flüchtlinge nach Laatzen gekommen: Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden seit Beginn der Flüchtlingskrise Mitte 2014 bis Ende vergangenen Jahres insgesamt 1046 Flüchtlinge in Laatzen aufgenommen. Allein die Zahl der syrischen und irakischen Staatsbürger stieg jedoch um fast 1400. „Zu den zugewiesenen Flüchtlingen kommen die Personen, die im Familiennachzug gekommen sind“, erläutert Stadtsprecher Matthias Brinkmann die Differenz. Hinzu komme die sogenannte Sekundärmigration – also Menschen, die anfangs andernorts zugewiesen wurden, dann aber nach Laatzen zogen.

Woran liegt es, dass so viele Laatzen als Wohnort gewählt haben? Dazu kann auch Tanja Müller-Kampmann nur Vermutungen anstellen. Müller-Kampmann ist in der Stadtverwaltung für den Bereich Soziale Sicherung zuständig. „ Laatzen ist aufgrund der Nähe zu Hannover attraktiv“, sagt die Teamleiterin. „Es gibt eine gute Infrastruktur.“ Ein Grund könnte auch an einer Besonderheit Hannovers begründet liegen. „Wir haben vor drei bis vier Jahren festgestellt, dass es innerhalb der Bundesrepublik Hot Spots gibt. Und Hannover ist ein solcher für die Nationalität Syrien und Irak, weil es hier im Umfeld schon eine größere Gemeinschaft gibt“, sagt Thomas Schrader, Fachbereichsleiter Soziales bei der Stadt.

Vor allem Laatzen-Mitte wächst

Dabei konzentriert sich die Entwicklung tendenziell auf Laatzen-Mitte: Nach einer Auswertung der Region Hannover ist die Bevölkerungszahl im Bezirk Laatzen-Mitte II, der die Wohngebiete nördlich der Wülferoder Straße und östlich der Erich-Panitz-Straße umfasst, in den vergangenen zehn Jahren um 1100 Bewohner (plus 19 Prozent) gewachsen. Bis auf Seelze und Langenhagen-Kaltenweide kommt im gesamten hannoverschen Umland kein Stadtbezirk auf einen solchen absoluten Wert. „Und das, obwohl nur in geringem Umfang Wohnungen gebaut wurden“, so Stadtsprecher Brinkmann.

Aber wo kommen die Menschen dann unter? „Die Menschen wohnen auf engerem Raum“, vermutet Schrader. Er gehe davon aus, dass die bestehenden Wohnungen heute viel intensiver belegt sind als noch vor zehn Jahren, insbesondere durch den Familiennachzug. Dafür spreche auch eine weitere Entwicklung: „Wir haben einen deutlichen Anstieg der Kinderzahlen in Laatzen-Mitte.“ Die Stadt habe deshalb mit neuen Räumen an der Ahornstraße und dem Neubau am Pinienweg zwei neue Kita-Standorte geschaffen, eine weitere Kita an der Würzburger Straße soll 2021 folgen.

Flüchtlinge verlassen Unterkunft in Laatzen-Mitte

Ein Teil der Statistik ist allerdings auch auf die Flüchtlingsunterkünfte in der Pestalozzistraße und der Gutenbergstraße zurückzuführen, die in Spitzenzeiten Platz für insgesamt 300 Bewohner boten. Angesichts stark sinkender Flüchtlingszahlen steht nun die Schließung der Sammelunterkunft in der Gutenbergstraße bevor. Ende Januar waren dort noch 58 Menschen untergebracht, seitdem werden sie schrittweise auf andere Unterkünfte umverteilt. Ende März, so der Plan, wird die Unterkunft komplett geschlossen und die Räume wieder in Büros umgebaut. Die unteren Etagen dienen schon jetzt als zweites Rathaus, nach dem Umbau sollen dann alle mit Büros belegt werden.

Insgesamt wohnten Mitte Januar 238 Flüchtlinge in Laatzen. Mit dem Beschluss vom September, Laatzen zum „sicheren Hafen“ zu erklären, hat die rot-rot-grüne Ratsmehrheit in Laatzen zudem signalisiert, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Angekommen ist über diesen Weg allerdings nach Auskunft der Stadtverwaltung noch niemand – und falls doch, würden sie auf das von der Region festgelegte Laatzener Aufnahmekontingent angerechnet. Ende Januar hatte Laatzen dieses Kontingent um 28 Personen bereits übererfüllt, für März erwartet die Stadt neue Zahlen aus Hannover. An der Schließung der Gutenbergstraße werden diese aber nichts mehr ändern.

