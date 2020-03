Laatzens Wochenmärkte bleiben trotz Corona geöffnet

Alt-Laatzen/Laatzen-Mitte

Die Laatzener Wochenmärkte bleiben trotz der Corona-Krise geöffnet. Sowohl die Bestimmungen der Stadt als auch die des Landes schränken den Betrieb auf den Märkten nicht grundsätzlich ein. Allerdings gelten besondere Regelungen: So sind die Standbetreiber gehalten, darauf zu achten, dass ihre Kunden Abstand voneinander halten. Die Landesregelung sieht einen Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Kunden vor. Auch dürfen auf den Märkten nur diejenigen Stände öffnen, die Lebensmittel verkaufen.

Das Ordnungsamt der Stadt Laatzen kündigt Kontrollen an und will die Stadtbetreiber gesondert aufklären. „Wir werden schon vor der Eröffnung hingehen“, sagt Sebastian Osterwald vom Team Ordnung. Die Stände müssten etwa so weit auseinanderstehen, dass die Kunden die Möglichkeit haben, Abstand voneinander zu halten.

Es gelten die regulären Öffnungszeiten: Der Bauernmarkt auf dem Leineplatz in Laatzen-Mitte hat wie gewohnt mittwochs von 14 bis 18 Uhr geöffnet, der Alt-Laatzener Wochenmarkt an der Immanuelkirche donnerstags von 8 bis 12 Uhr und der auf dem Marktplatz in Laatzen-Mitte freitags von 14.30 bis 18 Uhr.

Von Johannes Dorndorf