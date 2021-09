Laatzens Sirenen können im Katastrophenfall nicht warnen 

Laatzen

Ob starke Stürme, Schneefälle, Überschwemmungen oder Stromausfälle: Wenn in Laatzen eine Katastrophe droht, können Bürger nicht per Sirenenalarm gewarnt werden. Seit rund eineinhalb Jahren sind die Sirenen in der Stadt verstummt. Feuerwehrleute werden seitdem nur noch per stillem Alarm über Digitalfunkempfänger und Pieper zu Einsätzen gerufen. „Schon zuvor hatten wir die Sirenen nur noch genutzt, um bei größeren Einsätzen zusätzlich die Stadtfeuerwehr zu alarmieren“, sagt Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald und betont: „Als Feuerwehr benötigen wir sie nicht.“ Dennoch spricht sich Osterwald dafür aus, im Stadtgebiet wieder funktionsfähige Sirenen zu installieren, mit denen die Bevölkerung im Katastrophenfall gewarnt werden kann.

Sirenen können nur einen Ton abspielen

Das Problem: Von den ursprünglich 20 Sirenen in Laatzen sind nur noch acht funktionsfähig – und die können laut Osterwald nur ein einziges Alarmsignal wiedergeben. Nämlich den dreimal anschwellenden Ton zur Alarmierung der Feuerwehr. Die Sirenen in Laatzen, die auch den Heulton zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall abspielen konnten, sind nach dem Ende des Kalten Krieges ab Mitte der Neunzigerjahre stillgelegt oder abgeschraubt worden.

Hier stehen Laatzens letzte Sirenen Laatzens letzte funktionsfähige Feuerwehrsirenen befinden sich auf dem Dach der Grundschule Grasdorf sowie in Laatzen-Mitte auf den Dächern der Stückenfeldstraße 48 und der Pestalozzistraße 4. In Rethen gibt es jeweils eine Sirene in der Thiestraße und der Bremer Straße. Zwei weitere Sirenen sind in Oesselse sowie eine in Gleidingen. zer

Laut Stadtbrandmeister Osterwald sind die Sirenen jedoch ein wichtiger Teil bei der Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall wie die Flutkatastrophe im Ahrtal und anderen Regionen Westdeutschlands gezeigt hat. „Wir benötigen sie als zusätzliches Instrument zu Handy-Apps wie Katwarn, Radio, Fernsehen, Internet oder Lautsprecherwagen“, sagt Osterwald. So könnte die Bevölkerung per Sirenensignal auf eine Gefahr aufmerksam gemacht und dazu veranlasst werden, sich über andere Medien genauer über die Bedrohung zu informieren.

Große Hoffnung setzt Laatzens Stadtbrandmeister auch auf das Warnsystem „Cell Broadcast“ des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), das ab Mitte 2022 einsatzbereit sein soll. Mit dessen Hilfe bekommen alle Besitzer eines Mobiltelefons in einem gefährdeten Gebiet automatisch eine Textnachricht, ohne dass das BBK oder andere Behörden deren Nummern haben.

Stadt sieht die Region in der Pflicht

Die noch übrig gebliebenen acht Sirenen in Laatzen werden zwar regemäßig von der Stadt gewartet und auch einmal im Monat für einen Probealarm angestellt. „Wenn sie kaputt gehen, werden sie aber von der Stadt nicht mehr repariert“, sagt Osterwald, der als Leiter des Teams Sicherheit und Ordnung auch bei der Stadt Laatzen für die Sirenen zuständig ist.

Dabei sieht die Kommune vor allem die Region Hannover als zuständige Katastrophenschutzbehörde in der Pflicht, ein zentrales Warnsystem aufzubauen. „Die Vorhaltung, Instandsetzung und Auslösung der Sirenen zu Zwecken des Zivil- und Katastrophenschutzes fallen in die Zuständigkeit des Bundes für den Zivilschutz und der Region Hannover für den Katastrophenschutz“, erläutert Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Ob die von der Kommune vorgehaltenen Sirenen des Feuerwehrwesens umgerüstet oder andere Sirenen installiert werden sollen, liege nicht in der Zuständigkeit der Stadt.

Region sieht Kommunen in der Pflicht

Die Region weist die Verantwortung jedoch von sich und verweist wiederum auf die Städte und Gemeinden. Laut Regionssprecherin Carmen Pförtner gibt es zwar eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Region und der Kommunen zum Thema Sirenen. Diese ermittle momentan, wie viele funktionsfähige Geräte es überhaupt noch in den Umlandkommunen gibt und wie eine Digitalisierung der Anlagen aussehen könnte. Am Ende sei die Ausführung aber Sache der jeweiligen Gefahrenabwehrbehörde, sprich der Städte und Gemeinden.

„Die Region übernimmt als Katastrophenschutzbehörde die Koordination der Einsätze, wenn Gefahrenlagen so groß sind, dass sie die Kommunen alleine nicht mehr bewältigen können“, erläutert Regionssprecherin Christina Kreutz die Sicht der Behörde. Dazu nutze sie aber die vorhandenen Strukturen vor Ort. „Wir haben keine eigenen Feuerwehrwagen oder Sirenen und schrauben letztere auch nicht in den Kommunen an.“

Bis im Katastrophenfall eventuell wieder Sirenen genutzt werden können, dauert es voraussichtlich noch Jahre. Bis dahin wird die Bevölkerung laut Region bei Katastrophen über Rundfunk, Internet, Warn-Apps und bei Stromausfällen auch über Lautsprecherdurchsagen gewarnt.

Im Notfall: Batteriebetriebenes Radio und Campingkocher

Bei lang anhaltenden Stromausfällen versagt jedoch ein Großteil der moderne Technik. Nach etwa zwei Stunden ohne Strom brechen alle Handynetze zusammen. Lediglich der Digitalfunk von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften ist auch gegen länger anhaltende Stromausfälle gefeit: „Die Digitalfunkmasten für die Einsatzkräfte sind mit eigenen Notstromaggregaten ausgestattet oder werden bei länger anhaltenden Stromausfällen mit externen Stromaggregaten versorgt“, sagt Osterwald. Bürger hingegen müssten sich in solchen Fällen so verhalten wie bereits vor 50 Jahren. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät auf seiner Homepage www.bbk.bund.de unter anderem, stets ein batteriebetriebenes Radio, Ersatzbatterien, Kerzen, einen Lebensmittelvorrat und einen Campingkocher im Haus zu haben.

Von Stephanie Zerm