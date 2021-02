Laatzen-Mitte

Angehende Fünftklässler stehen in den nächsten Wochen vor der Wahl, auf welche Schule sie im nächsten Schuljahr wechseln wollen. Eine große Rolle spielen dabei die Tage der offenen Tür, bei denen die Albert-Einstein-Schule und das Erich-Kästner-Gymnasium traditionell ihr Angebot und das Schulleben vorstellen. Im Corona-Jahr 2021 ist jedoch alles anders – und digitaler.

Vor den eigentlichen Informationstagen können sich Eltern und Schüler schon jetzt online ein Bild von beiden Schulen machen. Sowohl die AES als auch das EKG haben am Mittwoch aufwendige Präsentationen auf ihre Internetseiten gestellt – und die kommen den Eindrücken einer Vor-Ort-Präsentation teils ziemlich nahe.

Anzeige

Entdeckungstouren im Internet

So hat das EKG eine äußerst kurzweilige „Entdeckungstour durch das Erich“ eingestellt. Nach einem kurzen Einführungsvideo von Schulleiterin Ulrike Mensching können Interessierte zwölf thematisch klar gegliederte Bereiche durchstöbern, in denen die Schule im Ganzen, die Profile der Jahrgänge 5 und 6, das Ganztags- und Digitalangebot und die Pläne für den Neubau vorgestellt werden. Auch die Themen Umwelt- und Europaschule, Schülervertretung, Musik und Theater, Sprachen und Naturwissenschaften kommen vor. Das Besondere: Nicht nur Lehrer geben einen Überblick, auch die Schüler haben etliche Videos gedreht, Fotos gemacht und Audiodateien aufgenommen, um Einblicke in das Angebot zu geben.

Das EKG präsentiert sich in professionellem Webdesign. Quelle: EKG Laatzen

In der AES-Präsentation gibt es insbesondere für die Eltern Online-Kurzvorträge der Schulleitung und von Lehrern, die die Schulzweige und das Schulkonzept vorstellen. Dabei kommen die Schwerpunkt- und Profilklassen in Jahrgang 5, aber auch die Neubaupläne und die iPad-Klassen zur Sprache. Die Schüler können zudem an einer interaktiven AES-Entdeckertour teilnehmen. An den Stationen gibt es Schülervideos und Infos, aber auch Spiele, die zu absolvieren sind. Ziel ist es, ein Lösungswort zu finden. Die AES musste schon 2020 ihren Tag der offenen Tür wegen Corona absagen, die Online-Präsentation von damals ist ebenfalls zu sehen.

Bei der AES-Entdeckertour gibt es Videos, Infos und interaktive Spiele – samt Rätselspaß. Quelle: AES Laatzen

Die Erich-Kästner-Oberschule will ab kommende Woche Informationsbroschüren an den Laatzener Grundschulen verteilen. Im Internet soll ab Anfang März eine Präsentation folgen, kündigt Schulleiter Sven Hinzpeter an.

Die neuen Präsentationsformen könnten durchaus ein Modell für die Zukunft sein. „Natürlich fände ich es schöner, Viertklässler zu begrüßen und die Schule zu zeigen. Aber ich finde, die Entdeckertour ist eine wirklich gute Alternative“, sagt EKG-Leiterin Ulrike Mensching: Die Seite sei aussagekräftig, auch könnten die Schüler sie in ihrem eigenen Tempo durchforsten. In Zukunft könne sie sich deshalb eine Kombination aus Vor-Ort- und Online-Präsentation vorstellen.

Schulen bieten Online-Informationstage an

Parallel bieten die weiterführenden Schulen Videokonferenzen für Eltern und Schüler an. An der Albert-Einstein-Schule soll es am Freitag, 26. Februar, einen digitalen Tag der offenen Tür geben, kündigt Schulleiter Christian Augustin an. In großer Runde könnten theoretisch bis zu 1000 Personen an einer Videokonferenz teilnehmen, es werde aber auch Sprechstunden mit Fachlehrern und kleinere Runden geben: „Sie können sich genauso treffen wie beim Tag der offenen Tür.“ Details werden noch bekannt gegeben.

Anmeldungen sind ab sofort möglich Feste Anmeldetermine für angehende Fünftklässler wie in den vergangenen Jahren entfallen wegen der Corona-Situation. Wer sein Kind anmelden will, kann dies deshalb schon jetzt tun, Formulare sind auf den Internetseiten des Erich-Kästner-Gymnasiums, der Erich-Kästner-Oberschule und der Albert-Einstein-Schule zu finden. Die Schulen empfehlen, die Bögen bis zum 30. April einzureichen.

Das Erich-Kästner-Gymnasium setzt schon nächste Woche auf zwei Online-Informationsabende für Grundschuleltern – am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. Februar. Die Video-Konferenzen dauern jeweils von 19.30 bis 21 Uhr. Anmeldungen nimmt das Sekretariat unter Telefon (0511) 983710 sowie per E-Mail an sekretariatekg@ekslaatzen.eu entgegen.

Die Erich-Kästner-Oberschule lädt ab Anfang März zu mehreren Videorunden ein, bei denen sich die Schulleitung den Fragen der Eltern stellt. Geplant sind vier Termine – und zwar jeweils mittwochs am späten Nachmittag oder Abend. Nähere Infos werden noch bekannt gegeben. Interessierte Eltern wenden sich an das Schulsekretariat unter Telefon (0511) 98371-11 oder per E-Mail an oberschule@eks-laatzen.eu, um den Link zu erhalten.

Von Johannes Dorndorf