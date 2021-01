Laatzen

Städte und Gemeinden in Niedersachsen erhalten für ihre Schulen 20 Millionen Euro zum Kauf von Schutzausstattung gegen das Coronavirus. Davon profitiert auch Laatzen: Die Stadt erhalte als Schulträger 89.898 Euro, kündigte die SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann jetzt an. Außerdem bekomme die Freie Martinsschule 1948 Euro. „Die Beträge errechnen sich nach den Schülerzahlen.“

Auch rückwirkende Anträge möglich

Lesemann weist darauf hin, dass die Schulträger Anschaffungen rückwirkend bis zum 17. November abrechnen können. Der Bewilligungszeitraum endet am 30. Juni. Es besteht nun die Möglichkeit, Ersatzmasken für Schüler und FFP2-Masken für Lehrkräfte und weitere Schulbeschäftigte zu erwerben. Außerdem seien Visiere als Spuckschutz, Einmalhandschuhe, Einmalschutzkleidung, Schutzbrillen, Desinfektionsspender und mobile Händewaschstationen förderfähig. Das gelte auch für die Anschaffung oder Anmietung von mobilen Luftfiltern, falls die Räume nur eingeschränkt über Fenster gelüftet werden können.

„Eine bedarfsgerechte Ausstattung an unseren Schulen ist eine notwendige Voraussetzung für die Eindämmung des Infektionsgeschehens im Präsenzunterricht“, sagt Lesemann. „Mit welchen Mitteln das vor Ort am besten möglich ist, können Schulen und Schulträger am besten entscheiden.“

Von Janna Silinger