CDU-Chef Paul Derabin gibt den Vorsitz ab

Laatzen

Die Laatzener CDU steht vor einem Wechsel an ihrer Spitze. Der Vorsitzende des Stadtverbands, Paul Derabin, gibt sein Amt nach drei Jahren ab – aus beruflichen Gründen, wie der 31-Jährige jetzt mitteilte. Am 22. November sollen die Mitglieder seinen Nachfolger wählen.

Öffentlich gemacht hat Derabin seine Entscheidung per Mitgliederbrief. „Ich werde mich im November beruflich verändern“, begründet der Laatzener, der in Hannover als Rechtsanwalt arbeitet, darin den Schritt. Die damit verbundenen längeren Arbeitszeiten und die geringere Planbarkeit dieser Zeiten seien mit seiner Tätigkeit als Stadtverbandsvorsitzender nicht vereinbar. Aus dem gleichen Grund lege er auch sein Ratsmandat nieder.

Nachfolger soll Peter Friedsch werden

Nachfolger an der CDU-Spitze soll der Rethener Peter Friedsch werden, der seine Bereitschaft dazu bereits erklärt hat. Die Kandidatur sei im Stadtverbandsvorstand einhellig begrüßt worden, berichtet Derabin. Friedsch ist derzeit stellvertretender Vorsitzender der Laatzener CDU. Potenzielle Nachrücker für das Ratsmandat sind laut offizieller Liste Max Rossmann und Peter Glies. Da sich Rossmann derzeit für längere Zeit im Ausland aufhalten soll, könnte am Ende Glies zum Zuge kommen.

Mit Paul Derabin verliert die Laatzener CDU einen ihrer profiliertesten Köpfe. Der Laatzener ist seit 15 Jahren Mitglied der Christdemokraten, seit 13 Jahren Mandatsträger im Rat der Stadt und war zwischenzeitlich Vorsitzender der Jungen Union in Laatzen. „Es ist schon schade, aber ich bin ja nicht ganz weg“, sagt Derabin. So bleibe er Parteimitglied und auch weiterhin in Laatzen wohnen.

Mitglieder entscheiden im November

Der designierte Nachfolger Peter Friedsch ist dem Vernehmen nach der bislang einzige Kandidat für den CDU-Stadtverbandsvorsitz. Der 59-Jährige verfügt über kommunalpolitische Erfahrung: Seit 2014 ist er Mitglied im Ortsrat Rethen und ähnlich lang stellvertretender Vorsitzender der CDU Laatzen, war aber in früheren Jahren bereits Vorsitzender eines Oldenburger Stadtverbandes. In Laatzen ist er unter auch als ehemaliger Vorsitzender des Stadtelternrats und des DRK-Ortsvereins Grasdorf bekannt. Friedsch ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Das letzte Wort über die Besetzung des Amtes haben die Mitglieder, die am Freitag, 22. November, zu ihrer Jahresversammlung zusammenkommen. Gefunden werden muss dann auch ein Nachfolger für den kürzlich verstorbenen CDU-Schatzmeister Horst Radig. Die Versammlung beginnt um 18 Uhr im Restaurant Erbenholz in Rethen.

Von Johannes Dorndorf