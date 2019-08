Grasdorf/Alt-Laatzen

Die Laatzener Tafel ist umgezogen: Ab Montag, 12. August, geben die Mitarbeiter in der ehemaligen Grasdorfer Volksbankfiliale an der Hildesheimer Straße 227 – direkt an der Stadtbahnhaltestelle Neuer Schlag – Lebensmittel an Bedürftige aus. Das alte Domizil an der Karlsruher Straße musste der Verein aufgeb...