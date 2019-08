Grasdorf

Die Laatzener Tafel ist in ihrem neuen Domizil angekommen: Nach dem Umzug von Alt-Laatzen nach Grasdorf lädt die gemeinnützige Einrichtung für Sonnabend, 24. August, zum Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 14 Uhr können sich Besucher ein Bild von den neuen Räumen machen, die der Verein umgebaut und eingerichtet hat.

Vermieter hatte mit bisherigen Räumlichkeiten der Laatzener Tafel andere Pläne

Bislang war die Laatzener Tafel neben dem Zentrum für Arbeit und Qualifizierung der Leine-VHS an der Karlsruher Straße in Alt-Laatzen untergebracht. Der Verein musste jedoch die Räume aufgeben, weil der Eigentümer das Gebäude anderweitig nutzen will. Sechs Monate dauerten die Umbauarbeiten in den neuen Räumen der früheren Grasdorfer Volksbankfiliale an der Hildesheimer Straße 227.

Interessierte sind beim Tag der offenen Tür willkommen, für einen kleinen Imbiss und Getränke ist gesorgt.

Von Johannes Dorndorf