Grasdorf

Der Umzug nach Grasdorf liegt hinter ihnen, seit dem 12. August gibt die Laatzener Tafel die Lebensmittel in den umgebauten Volksbank-Räumen in Grasdorf aus. „Wir mussten nur einen Tag schließen“, sagt die Vereinsvorsitzende Dietlind Osterkamp zufrieden. Der Übergang zur Hildesheimer Straße 227 sei für Kunden und Mitarbeiter allgemein reibungslos gelaufen. Einige Veränderungen stehen dort aber noch bevor.

Zur Galerie Wo einst Geldgeschäfte abgewickelt wurden, in der früheren Volksbankfiliale in Grasdorf, geben jetzt Mitarbeiter der Laatzener Tafel Lebensmittel an Bedürftige aus.

„Die Tafel liegt jetzt zentraler und ist besser zu erreichen, es hält sogar die Straßenbahn vor dem Haus“, sagt Ghandi Khalat erfreut. Die Ausgabestelle an der Karlsruher Straße sei „etwas abseits“ gewesen. Eine andere Kundin, Nawila Khalaf, findet die neuen Räume schöner als die alten. Das sehen Ehrenamtliche wie Monika Korthe genauso: „Es ist hell und freundlich geworden.“ Wegen des kleineren Lagers müssten sich die Helfer aber noch etwas umgewöhnen und während der Ausgabetermine mehr umräumen als zuvor.

Begrenzte Lagerfläche

Wurden die Waren am alten Standort großflächig hinter einem als Raumteiler dienenden Regal gelagert, hat die Tafel in Grasdorf nun ein eigenständiges Lager. In dem aus zwei Besprechungsräumen zusammengelegten und umgebauten Raum ist allerdings weniger Platz als an der Karlsruher Straße. Ob die jetzige Nutzfläche im Gebäudes – 130 Quadratmeter – insgesamt ausreiche, müsse sich noch zeigen, sagt die Tafel-Vorsitzende Osterkamp. Die Baugenehmigung sehe vor, einen weiteren Lagerraums anzubauen. „Wir schauen aber erst mal, ob wir mit den vorhandenen Kapazitäten auskommen.“

Dass die Ausgabe am neuen Standort seit dem ersten Tag reibungslos läuft, liege auch an der Gestaltung der neuen Räume. „Wir haben alles ähnlich aufgestellt wie vorher“, berichtet Unger. Niemand habe sich groß umgewöhnen müssen. Die Bedürftigen können weiterhin vor Ort auswählen, was sie mitnehmen wollen. „Vorgepackte Kisten gibt es schon lange nicht mehr“, sagt Unger. Selbstbedienung sei aus hygienischen Gründen nicht möglich. Deshalb werden die gewünschten Lebensmittel von den Helfern übergeben.

Nur zwölf Bedürftige dürfen zeitgleich in den Ausgaberaum

Bewährt habe sich zudem das „rotierende System“, bei dem die Ausgabezeit für jeden Bedürftigen von Woche zu Woche wechselt. „Wir haben das System so geplant, dass pro Stunde nicht mehr als 35 Leute bedient werden“, erklärt der Betriebsleiter. Neu ist, dass sich aufgrund des begrenzten Platzes nicht mehr als zwölf Tafel-Kunden gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen. Der Ausgaberaum ist nicht größer als an der Karlsruher Straße, inzwischen kommen aber etwa 100 Bedürftige pro Tag. Mitunter komme es zu längeren Wartezeiten als vorher, so Unger.

Umzug fast komplett in Eigenregie

Den Umzug hatte die Tafel in Eigenregie gestemmt. Die Helfer, die sich sonst um die Ausgabe kümmern, packten mit an: Sie brachten Kisten mit den noch vorhandenen Lebensmitteln sowie Kühl- und Gefrierschränke an den neuen Standort. „Die Arbeiten waren gut aufeinander abgestimmt“, so Osterkamp. Lediglich für das begehbare Kühlhaus sei eine Fachfirma geholt worden. In der geschlossenen Kabine, die Teil des neuen Lagerraums ist, werden bei 4 Grad Celsius schnell verderbliche Waren wie Molkereiprodukte aufbewahrt.

Der neue Lagerraum ist allerdings noch nicht ganz fertig. „Hier wird noch ein Rolltor eingesetzt“, sagt Unger. Zudem solle dort eine Klimaanlage installiert werden, um Lebensmittel auch an heißen Tagen bei moderater Raumtemperatur abstellen zu können. „Wir wollen nicht eine Palette Mich bei brütender Hitze im Verkaufsraum stehen lassen.“

Tafel wird in Grasdorf besser wahrgenommen

„Wir freuen uns, hier jetzt mitten im Ort zu sein, und hoffen auf gute Nachbarschaft“, sagt Osterkamp. Am neuen Standort werde die Tafel besser wahrgenommen. „Es haben sich sogar schon drei interessierte Ehrenamtliche bei uns gemeldet, die nach dem Umzug auf uns aufmerksam geworden sind.“ Neue Helfer würden immer gebraucht und entlasteten jene, die schon da sind. Derzeit zähle die Tafel allein in Laatzen rund 50 Helfer. Sechs von ihnen kommen sogar aus dem Kundenkreis. „Sie haben gesagt, dass sie mithelfen wollen, um uns etwas zurückgeben zu können“, sagt Betriebsleiter Marcus Unger. „Das ist ein großes Kompliment für uns.“

Umbau kostet rund 150.000 Euro – und ist noch nicht zu Ende Rund 150.000 Euro hat der Umbau der alten Bankräume bisher gekostet. Möglich war er nur, weil die Städte Laatzen, Hemmingen und Pattensen und viele Sponsoren den Umzug unterstützten –schließlich finanziert sich die Tafel ausschließlich aus Spenden. Unter anderem übergab der Lions Club Hannover Leinetal beim Tag der offenen Tür Ende August eine weitere Spende über 5000 Euro. Im April 2018 hatte der Vereinsvorstand den Kaufvertrag für die frühere Grasdorfer Volksbank-Immobilie unterzeichnet. Mitte Januar 2019 lag die Baugenehmigung vor. Um die Räume entsprechend herzurichten, mussten Mauer eingerissen und Türen ausgebaut werden. Darüber hinaus waren viele weitere Handgriffe nötig. Der Vorstand und die Helfer haben versucht, so viel wie möglich selbst zu machen, und auch auf Wiederverwertbarkeit geachtet. Unter anderem wurden einige alte Türen an anderer Stelle wieder eingesetzt. Für die Maurer- und Elektrikerarbeiten wurden möglichst ortsansässige Firmen beauftragt. Ganz zuende ist der Umbau noch nicht. Im November soll ein Windfang vor dem Gebäude entstehen, der die Kunden vor Wind und Wetter, aber auch vor fremden Blicken schützen soll. Zudem sollen dort zwei bis drei Bäume gepflanzt werden. „Mit Gerd Apportin und Tobias Münkner haben sich bereits zwei Spender gefunden“, freut sich Osterkamp. dj

Von Daniel Junker