Schulen von Covid-19 betroffen: Region lässt 43 Schüler testen

Nun hat es auch die Grundschule Im Langen Feld und die Albert-Einstein-Schule ( AES) getroffen: Zwei Grundschüler und eine Schülerin der AES sind seit Freitag nachweislich an Covid-19 erkrankt. Am Dienstag wurden daraufhin 43 Mitschüler und mehrere Lehrkräfte auf Infektionen untersucht. Eltern und Lehrer sind teils beunruhigt darüber, dass die betroffene Familie erst nach Tagen getestet wurde und der Unterricht trotz positiver Befunde weitergehen sollte. Betroffen ist zudem eine dritte Schule in Laatzen.

Bereits am Montag vergangener Woche wurden Grundschulleiter Wilhelm Cornelius und AES-Leiter Christian Augustin über die Verdachtsfälle informiert: Die betroffene Familie, deren Kinder beide Schulen besuchen, habe selbst mitgeteilt, dass ein Elternteil der Familie positiv getestet worden sei. Laut Cornelius habe er daraufhin die Eltern der Schüler der beiden Klassen in einem Brief über die Verdachtsfälle in Kenntnis gesetzt. Danach begann das Warten: Erst am Freitag, so Cornelius, seien die Schüler dann getestet worden, am Sonnabend habe er die Nachricht vom Positivbefund erhalten. „Aus meiner Sicht hätte das schneller gehen müssen.“

Unterricht sollte ursprünglich fortgesetzt werden

Überrascht habe ihn dann auch die Auskunft des Gesundheitsamtes, dass Mitschüler und Lehrer der beiden erkrankten Kinder weiterhin zur Schule gehen sollten. „Ich habe die beiden Klassen dann geschlossen“, sagte Cornelius. Zwar würden die Abstands- und Hygieneregeln in der Schule streng eingehalten – Schüler und Lehrer würden sogar Masken tragen, sobald sie in Bewegung sind, Hände würden mehrfach täglich gereinigt, Türen und Fenster zur Durchlüftung durchgehend geöffnet – , er wisse aber nicht, welche Kinder sich nachmittags treffen. „Ich kann das auch den Kollegen gegenüber nicht verantworten“, begründet Cornelius seine Entscheidung.

Die Mitarbeiter des DRK-Katastrophenschutzes machen Station an der Grundschule Im Langen Feld. Quelle: Johannes Dorndorf

Einige Eltern und Lehrer der Grundschule zeigten sich dankbar für die Entscheidung, wundern sich aber, dass diese nicht vom eigentlich zuständigen Gesundheitsamt getroffen wurde. „Man testet in Göttingen ein ganzes Hochhaus, weil zwei Familien positiv getestet wurden. Und jetzt hat man zwei Fälle an einer Grundschule, und die Lehrer und Schüler sollen munter weiter zur Schule kommen“, ärgert sich eine Lehrerin, die auch an die Gefahr durch Aerosole erinnert. „Vom ersten Moment an herrschte Unsicherheit unter den Eltern“, berichtet eine Elternvertreterin. „Man hatte anfangs das Gefühl, dass es feste Pläne gibt.“ Als der Test der Kinder jedoch nach der Verdachtswarnung so lange auf sich warten ließ, habe die Unsicherheit zugenommen. „Jetzt habe ich das Gefühl, dass es keinen Plan gibt. Warum kommt keine Meldung, ob das Kind erkrankt ist?“ Sie wundere sich aber darüber, dass die Schulleitung von den betroffenen Eltern, nicht aber vom Gesundheitsamt informiert worden sei.

Testung verzögert sich

Die Region Hannover erläuterte auf Nachfrage, das Gesundheitsamt sei erst am Dienstag, 9. Juni, über die Erkrankung informiert worden und habe zu diesem Zeitpunkt bereits in Kontakt zu den Schulen gestanden. Die Familie sei sofort unter Quarantäne gestellt und aufgefordert worden, sich beim Hausarzt zum Test zu melden. „Nachdem eine Testung nicht erfolgt ist, hat das Gesundheitsamt die Testung der Kinder über ein Krankenhaus initiiert“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Am Eingang der Grundschule steht ein Desinfektionsmittelspender. Quelle: Johannes Dorndorf

Auch zur Frage, warum keine Klassenschließung empfohlen wurde, äußert sich die Region: „Nach Auskunft der Schulleitungen hatten die betroffenen Kinder schon seit einer Woche keine Präsenztage in den Schulen mehr. Es bestand also kein Kontakt zu Mitschülern, sodass keine Klassen geschlossen werden mussten.“ Nach Auskunft von Lehrern der Grundschule waren die Schüler zuletzt am Donnerstag und Freitag im Unterricht, also exakt eine Woche vor den Tests. Fiel die Entscheidung des Gesundheitsamtes deshalb ausgerechnet aufgrund der späten Testung? Wohl nicht: Wegen der Abstandsregeln an Schulen gehe die Region laut Borschel grundsätzlich davon aus, dass sogenannte K1-Kontakte, also 15 Minuten lang eine Nähe von unter 1,50 Metern, nicht stattfänden.

Region lässt 43 Schüler und mehrere Lehrer testen

Am Dienstag nun wurden auf Beschluss der Region insgesamt 43 Schüler sowie mehrere Lehrkräfte von AES und Grundschule freiwillig getestet. Der DRK-Katastrophenschutz suchte die Schulen nacheinander auf, um Rachenabstriche zu machen. Man reagiere damit auf Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, heißt es bei der Region. „Dieses sieht in Einzelfällen, gerade in Schulen, die Möglichkeit vor, dass das Gesundheitsamt Reihentestungen vornimmt.“

AES-Leiter Augustin betrachtet den Test als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme. Das dort betroffene Geschwisterkind sei zuletzt lediglich an einem einzigen Tag in der Schule gewesen und habe sich nach Aussage der Lehrkräfte ordentlich verhalten. „Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, bleibt die Lerngruppe bis zur Mitteilung des Testergebnisses zu Hause“, schreibt die AES auf ihrer Homepage. Die gleiche Regelung gilt für die beiden Lerngruppen an der Grundschule Im Langen Feld. Mit Ergebnissen ist laut Region spätestens Ende der Woche zu rechnen.

Die beiden Schulen sind aktuell nicht die einzigen in Laatzen mit Covid-19-Fällen. Auf Nachfrage gab die Regionsverwaltung am Dienstag an, dass es einen Fall an einer weiteren Schule gebe.

Jetzt 23 Corona-Infektionen in Laatzen Die Zahl der Corona-Infektionen in Laatzen ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich gestiegen. Am Dienstagnachmittag meldete die Region 23 aktuelle Infektionen, das sind sechs mehr als noch am vergangenen Freitag. Laatzen hat damit mehr Fälle als alle anderen Regionskommunen außer Hannover. Die Zunahme hängt laut Region mit dem Ausbruch beim Paketdienstleister UPS in Langenhagen zusammen. „Ein Mitarbeiter hatte Kontakt zu einer Familie, die wiederum Kontakt zu den Schulen hatte“, heißt es in Bezug auf die Vorfälle an der Grundschule Im Langen Feld und der Albert-Einstein-Schule.

Johannes Dorndorf