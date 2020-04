Schulen bereiten Start am Montag vor – Eltern fordern Maskenpflicht

Laatzen-Mitte

Ab nächsten Montag öffnen sich Laatzen Schulen wieder schrittweise für den regulären Unterricht. Den Auftakt machen die Abschlussklassen an der Albert-Einstein-Schule und der Erich-Kästner-Oberschule, die als Erste an den Start gehen. Die Vorbereitungen dafür sind im vollen Gange: In den Schulen werden derzeit Leitsysteme und Abstandslinien markiert, Desinfektionsmittelspender angebracht und Regeln für den Wiedereinstieg formuliert. Ein Hauptthema bleibt allerdings der Mundschutz, den sowohl viele Eltern als auch die Schulleitungen als Pflicht sehen möchten.

Eltern fordern Mundschutz für alle

So forderte der Schulelternrat der Albert-Einstein-Schule die Stadt Laatzen am Donnerstag in einem offenen Brief an Bürgermeister Jürgen Köhne auf, den Schulen Mundschutzmasken in ausreichender Zahl bereitzustellen. „Unser Eindruck ist, dass an der AES ein gutes Hygienekonzept entsteht. Dafür fehlt allerdings eine wesentliche Grundlage: Masken für alle Schüler, Lehrer und alle anderen Beschäftigen der Schule“, schreibt der Vorstand des Schulelternrates. „Uns fehlt jede Fantasie, wie ein wirksamer Gesundheitsschutz entwickelt werden kann, wenn diese fundamentale Grundlage wegfällt.“ Schließlich begegneten sich die Schüler an vielen Stellen der Schule, Klassenräume seien selbst für halbe Schulklassen zu klein, um Abstände von 1,5 Metern zu garantieren.

Anzeige

Lehrer tragen auf jeden Fall Maske

Die Schulleiter teilen die Einschätzung. „Wir würden gerne eine Maskenpflicht in der Schule haben“, sagt Sven Hinzpeter, Leiter der Erich-Kästner-Oberschule. Die Schüler würden schließlich auch Masken tragen, wenn sie per Bus und Bahn kommen. Seine Schule werde den Schülern, aber auch Eltern und Lehrkräften das Tragen von Masken dringend empfehlen. Ohne eine verordnete Pflicht ließe sich dies jedoch nicht durchsetzen. Ähnlich äußert sich AES-Schulleiter Christian Augustin. Die IGS Langenhagen etwa habe eine Maskenpflicht eingeführt. „Aber ich frage mich, wie gut ich das durchsetzen kann, wenn Masken nicht gestellt werden.“ Er selbst werde auf jeden Fall eine Maske tragen, so wie die übrigen Lehrkräfte.

Weitere NP+ Artikel

Die AES-Eltern fordern darüber hinaus, die Taktung von Stadtbahnen und Bussen ab Montag wieder zu normalisieren. Bleibe es beim aktuellen Sonderfahrplan, seien Abstände beim Schülertransport nicht einzuhalten. Laut Üstra-Sprecher Udo Iwannek ist über die Frage noch nicht entschieden, Näheres werde frühestens morgen bekannt gegeben.

Lerngruppen werden halbiert

Unterdessen bereiten sich die Laatzener Schulleitungen auf den Start am Montag vor – in den vergangenen Wochen hatten lediglich vereinzelte Schüler die Notbetreuung in Anspruch genommen. Sowohl an der AES als auch an der Oberschule werden die Lerngruppen halbiert: Die Schüler kommen lediglich alle zwei Tage weitgehend zur normalen Unterrichtszeit zur Schule. Kurse und AGs am Nachmittag fallen allerdings weg.

Zur Galerie Um die Gefahren vor einer Infektion mit dem Coronavirus möglichst gering zu halten, hat das Laatzener Erich-Kästner-Schulzentrum zahlreiche Vorkehrungen getroffen.

An der EKO betrifft dies insgesamt 150 Schüler in sieben Klassen, die ihre Haupt- und Realschulabschlüsse machen. Durch die Halbierung seien die Lerngruppen im Durchschnitt rund elf Schüler groß, erläutert Schulleiter Sven Hinzpeter. In den Klassenräumen werden die Einzeltische auseinandergerückt. Am ersten Tag treffen sich die Schüler zunächst mit ihren Lehrern klassenweise und mit Abstand in verschiedenen Schulhofbereichen, um dann – ebenfalls mit Abstand – gemeinsam ins Gebäude zu gehen. An den Eingängen und anderen markanten Stellen werden Desinfektionsmittelspender aufgestellt.

Am ersten Tag werde es viel um die neuen Corona-Regeln gehen, kündigt Hinzpeter an. „Wir werden mit den Schülern darüber sprechen, dass sie sich nicht in Gruppen aufhalten.“ Es gelte eine Distanzsperre von 1,5 Metern. In den Pausen gebe es dann festgelegte Bereiche jeweils mit eigener Aufsicht.

An Eingängen werden Hände desinfiziert

An der Albert-Einstein-Schule fängt am Montag die erste Hälfte der rund 200 Schüler an, die in den nächsten Wochen ihre Abitur- oder Abschlussprüfungen des Haupt- und Realschulzweigs schreiben. Auch dort wird tageweise abwechselnd unterrichtet. Grundsätzlich gilt, dass die Schüler beim Betreten des Gebäudes an aufgestellten Spendern die Hände desinfizieren, erläutert Augustin. Die AES profitiert dabei vom Vorteil, dass es im Gegensatz zum Erich-Kästner-Schulzentrum zusätzlich Handwaschbecken in den Klassenräumen gibt. In den Schulgebäuden selbst wird ein Leitsystem auf dem Boden markiert, das die Wege vorgibt – Augustin spricht vom „Einbahnstraßensystem“, zu dem auch definierte Eingänge und Ausgänge gehören.

Die Gebäudeteile ermöglichen zudem eine räumliche Trennung: „Die Abiturienten sind im Salomon-Finkelstein-Haus, die Hauptschüler im A- und die Realschüler im B-Trakt“, sagt Schulleiter Christian Augustin. Die Pausen begännen versetzt, sodass sich weniger Schüler im Gebäude begegneten. Zu den Grundregeln zählen neben dem Abstandsgebot, dass die Schüler nach dem Händewaschen direkt an ihren Platz gehen, Handys nicht ausgetauscht und die auseinander geschobenen Einzeltische nicht verschoben werden. Empfohlen wird auch langärmlige Kleidung, mit der auch Türen geöffnet werden können.

Plexiglasscheiben im Sekretariat

Im Sekretariat des Erich-Kästner-Schulzentrums sind bereits seit einigen Tagen Plexiglasscheiben montiert, in der AES wurde am Donnerstag mit der Montage begonnen. Auch Markierungen sind am Boden aufgebracht.

Ob alle Maßnahmen greifen, hängt nun auch von den Schülern ab. „Wir hoffen auf die Vernunft der Kinder“, sagt EKO-Leiter Hinzpeter. „Sie wollen immer wie Erwachsene behandelt werden. Jetzt können sie sich so verhalten.“

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf