Grasdorf

Der Nabu Laatzen will die Zahl seiner Mitglieder erhöhen: In den nächsten drei Wochen sei ein Werbeteam der beauftragten Firma Wesser im Stadtgebiet unterwegs, um weitere Unterstützer für den Naturschutzbund zu gewinnen, kündigt der Vorsitzende der Laatzener Nabu-Gruppe, Michael Klenke, an. Das Team bestehe aus mehreren Studenten, die die Arbeit der Laatzener Naturschützer vorstellten.

Möglichen Trittbrettfahrern will der Nabu mit einer eindeutigen Regelung vorbeugen: „Vom Team dürfen keine Spenden angenommen werden“, betont Klenke. Die Ortsgruppe habe derzeit etwa 700 Mitglieder.

Von Johannes Dorndorf