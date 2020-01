Kunstkreis startet mit Ausstellung farbenprächtig ins neue Jahr

Rethen

Buntes Treiben herrschte am Sonntag im Kunstkreishaus an der Hildesheimer Straße: Zur Eröffnung der Ausstellung „Bilder durch Bilder“ der hannoverschen Künstlerinnengruppe Beckmann-Frische-Hellmuth konnte die Kunstkreisvorsitzende Monika Gorbuschin rund 70 kunstinteressierte Gäste begrüßen. Aber auch die 30 überwiegend großformatigen Werke setzten mit ihrer Farbintensität und Motivwahl bunte Akzente.

„Wenn zum Jahresbeginn das Wetter eher trist ist, habe ich gern so eine farbenfreudige Ausstellung“, sagte Monika Gorbuschin in ihrer Eröffnungsrede. Mit den Farben, Formen und Themen ihrer Bilder würden die drei Künstlerinnen „Bilder im Kopf und Gefühle im Herzen entstehen lassen“, sagte die Kunstkreis-Vorsitzende in Anspielung auf den Ausstellungstitel.

Gruppe stellt seit 2017 gemeinsam aus

Seit 2017 sind die drei als Künstlerinnengruppe aktiv. Kennengelernt hatten sie sich bereits 2014 an der Freien Akademie der Bildenden Künste Hannover. Die Software-Spezialistin Friederike Beckmann studierte sogar berufsbegleitend. Nach ihrem Abschluss als bildende Künstlerinnen beschlossen die Drei dann, gemeinsam nicht nur kreative Ideen zu sammeln und weiter zu entwickeln, sondern auch Termine für Ausstellungen zu organisieren.

Dabei zeigt sich – wie bei der „Bilder durch Bilder“-Ausstellung – das vielfältige Spektrum des Trios zumeist in Acryl-, Öl- und Gouache-Technik. Fünf Arbeiten hat Friederike Beckmann dazu beigesteuert, vornehmlich großformatig und surrealistisch-expressionistisch. Ausstellungsbesucher finden ein Motiv mit der Sängerin Amy Winehouse ebenso wie farbenprächtige Fische, die zwischen Bambusstäben schwimmen.

Freier Umgang mit Farbe und Form

Die Mediengestalterin Birgit Frische stellt 18 Werke aus. Motive lassen sich darauf bestenfalls erahnen. Sie selbst berichtete denn auch, dass ihre abstrakten Bilder aus der Fantasie heraus, im freien Umgang von Farbe und Form entstünden. Die Meisterschülerin beim freischaffenden Künstler und Grafikdesigner Robert Hettich engagiert sich zudem als künstlerische Leiterin beim Projekt Farbenfroh der Alzheimer Gesellschaft Hannover. „Das Malen dort hat für die Betroffenen und ihre Familien auch einen therapeutischen Effekt“, sagt sie.

Anne Hellmuth, Organisatorin der Veranstaltung, fehlte bei der Vernissage krankheitsbedingt. Ihre sieben Werke zeichnen sich durch expressive und abstrakte, mal aber auch realistische Elemente aus.

Ausstellung läuft bis 28. Januar

Die Ausstellung ist bis zum 28. Januar dienstags von 13 bis 15 Uhr, mittwochs von 10.30 bis 15 Uhr sowie sonnabends von 14 bis 16 Uhr und nach Vereinbarung im Kunstkreishaus, Hildesheimer Straße 364, zu besichtigen.

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt