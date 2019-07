Alt-Laatzen

Auf den Storchennestern in Alt-Laatzen und Grasdorf wird es allmählich eng. Die drei Jungstörche am Steinbrink in Alt-Laatzen etwa sind inzwischen fast so groß wie ihre Eltern, lassen sich aber nach wie vor von diesen durchfüttern. Flugversuche sind bislang Fehlanzeige, berichtet Laatzens Feld- und Forsthüter Siegfried-Karl Guder. Stattdessen belässt es der Nachwuchs vorerst dabei, hin und wieder die Flügel auszubreiten, um sie dann wieder einzufalten – schließlich will man ja nicht den Geschwistern die schöne Sicht nehmen.

Störche finden derzeit viel Futter

Für Futternachschub sorgen unterdessen die Eltern, die derzeit kaum Probleme damit haben dürften. Mehr und mehr Wiesen werden derzeit in der Leinemasch gemäht, sodass die Tiere jede Menge Auswahl an Wühlmäusen, Fröschen und anderen Delikatessen haben. Dies führt derzeit zu beträchtlichen Ansammlungen von Störchen. Hinter dem Grasdorfer Wasserwerk hat Guder zuletzt 36 Störche beobachtet, die sich über die gleichsam gedeckte Tafel der frisch gemähten Wiese hermachten.

Bis zum Absprung der Jungvögel dürfte nicht mehr viel Zeit vergehen: Guder rechnet damit, dass dies vielleicht noch in dieser Woche erfolgen könnte.

Von Johannes Dorndorf