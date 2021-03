In mindestens zwei Laatzener Grundschulen hat sich die Belegschaft bereits zum zweiten Mal auf eine Covid-19-Infektion testen lassen. Das Interesse an den Schnelltests ist generell sehr groß.

Ogbe Enyim vom Testzentrum an der Jordanstraße in Hannover nimmt in der Grundschule Pestalozzistraße einen Rachenabstrich bei Lehrerin Annika Künzel vor. Quelle: Daniel Junker