Die Liste ihres Engagements ist lang. Mehr als sechs DIN-A4-Seiten umfasst die Aufzählung der ehrenamtlichen Aktivitäten von Ute Sonntag, die die Region Hannover aus einem besonderen Anlass zusammengestellt hat: Die 66-jährige Laatzenerin hat am Freitag das Bundesverdienstkreuz erhalten, überreicht von der stellvertretenden Regionspräsidentin Michaela Michalowitz.

Seit mehr als 35 Jahren engagiert sich Ute Sonntag für die Rechte von Frauen. Dabei steht das Recht auf die Selbstbestimmung über den eigenen Körper für die 66-Jährige an erster Stelle, egal ob es um häusliche Gewalt, Abtreibung oder das Thema Geburt geht. Schon während ihres Studiums der Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum in den Siebzigerjahren sei sie in der Frauenbewegung aktiv gewesen, berichtet Sonntag: Sie habe gegen Beate-Uhse-Shops und die Verdinglichung der Frau demonstriert und sich in Frauenbuchläden engagiert. Später baute sie unter anderem einen Gesundheitstreffpunkt für Frauen in einem Bremer Problemviertel mit auf. „Der besteht auch heute noch“, sagt die 66-Jährige.

Gesetzesänderung erwirkt

1991 bewirkten Ute Sonntag und ihre Mitstreiterinnen sogar eine Gesetzesänderung. So thematisierte die Fachgruppe „Frauen in der psychosozialen Versorgung“, die sie bei der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie gegründet hatte, immer wieder den sexuellen Missbrauch in Therapien, der bis dahin nicht juristisch verfolgt werden konnte. „Gemeinsam mit anderen Initiativen erreichten wir eine Strafrechtsänderung, damit die Gesetzeslücke geschlossen werden konnte“, sagt Sonntag, die seit 1994 bei der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin in Hannover arbeitet.

Außerdem gründete die Laatzenerin unter anderem das Netzwerk Frauen/Mädchen und Gesundheit Niedersachsen, das Expertinnen-Netzwerk Frauen aktiv contra Tabak, und sie ist seit vielen Jahren Mitglied im beratenden Arbeitskreis Frauengesundheit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Engagement für Schwangerschaftsabbrüche

Zwar sei in puncto Frauen- und Mädchengesundheit bereits viel erreicht worden, sagt die Frauenrechtlerin. Dennoch gibt es aus ihrer Sicht auch heute noch viel zu tun. Ein wichtiger Punkt sei die Änderung des Paragrafen 218. Laut diesem gelten Schwangerschaftsabbrüche seit 150 Jahren als Straftat und werden nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Außerdem tritt die 66-Jährige dafür ein, Frauen und ihre Ressourcen bei der Geburtshilfe in den Vordergrund zu rücken, sie engagiert sich für die Rechte von sozial benachteiligten Frauen während der Corona-Krise und den Schutz weiblicher Pflegekräfte.

Aber auch in Laatzen ist die 66-Jährige aktiv. So hat sie sich 2016 für den Erhalt des historischen Flebbehofs in Alt-Laatzen eingesetzt, in dessen Nähe sie wohnt. „Mit dem Resultat sind wir zufrieden“, sagt sie. Außerdem hat sie vor der Corona-Krise gemeinsam mit Nachbarn regelmäßig Table-Quiz-Abende im Treffpunkt Alt-Laatzen ausgerichtet.

Die Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande kam für die Frauenrechtlerin völlig überraschend. „Als ich den Brief in den Händen hielt, bin ich aus allen Wolken gefallen und habe überlegt, ob das ein Aprilscherz ist“, erzählt sie. Über die Auszeichnung freue sie sich sehr. „Das ist eine große Ehre für mich.“

