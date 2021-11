Ingeln-Oesselse

Die neue Laatzener Baumschutzsatzung hat Auswirkungen auf eine vorweihnachtliche Tradition in Ingeln-Oesselse. Weil das Fällen von Nadelbäumen in Laatzen neuerdings verboten ist, befürchten die Organisatoren der Weihnachtsbaumaktion am Dorfbrunnenplatz, dass sie künftig keine ausgewachsenen Bäume für das Dekorieren mehr finden. Die Gruppe um Ortsbürgermeister Heinrich Hennies hat deshalb am Sonnabend eine Nordmanntanne fest eingepflanzt.

Ortsbürgermeister Heinrich Hennies (vorn) und Jürgen Neumeister richten den Baum mithilfe einer Wasserwaage aus. Quelle: Torsten Lippelt

Gepflanzt worden ist der etwa 3,80 Meter hohe und rund acht Jahre alte Baum von den acht Mitgliedern der sogenannten Dienstag-Fahrradgruppe, zu der auch Hennies zählt. Schützenhilfe gab es von Oliver Sandrock, der einen Minibagger und einen Gabelstapler beisteuerte, sodass das Gewächs in ein zuvor ausgehobenes Erdloch eingesetzt, per Wasserwaage ausgerichtet und über zwei mitverlegte Bewässerungsrohre angegossen werden konnte. Das alles wurde anschließend mit einem kleinen Calvados-Umtrunk gewürdigt. „Der Baum wird nun unser immer größer wachsender Weihnachtsbaum werden“, sagt Hennies hoffnungsvoll.

Baumschutzsatzung verbietet Fällung von Nadelbäumen

Bislang hatte die Laatzener Baumschutzsatzung lediglich Laubbäume ab einem bestimmten Stammumfang unter Schutz gestellt, Nadelbäume waren von der Regelung ausgenommen. Laut der nun vom Rat beschlossenen neuen Satzung dürfen Nadelbäume ab einem Stammumfang von 80 Zentimetern – gemessen in einem Meter Höhe – jetzt nicht mehr gefällt werden.

So muss Ingeln-Oesselse vorerst mit einem deutlich kleineren Weihnachtsbaum als in den Jahren zuvor leben. Seit 2011 stellt die Dienstags-Fahrradrunde, bei der auch der Ortsbürgermeister in die Pedale tritt, zur Advents- und Weihnachtszeit jährlich wechselnde Bäume am Dorfbrunnenplatz vor dem Hotel Alt-Oesselse auf. Die Gruppenmitglieder, darunter auch Klaus Sandrock und Hans-Jürgen Thiemann, suchten dafür frühzeitig nach passenden Exemplaren aus der Ortschaft und der Umgebung – so wie etwa die zwölf Meter hohe Kanadische Weißfichte, die jahrzehntelang am Ortsausgang von Ingeln den Vorgarten der Familie Rohde geziert hatte. Wenn nun Bäume aus Laatzen wegen der Baumschutzsatzung tabu seien, sei die Beschaffung schwieriger geworden, befürchtet Hennies.

Geschafft: Der neue Weihnachtsbaum auf dem Dorfbrunnenplatz steht. Quelle: Torsten Lippelt

Immerhin: Nach dem Anpflanzen der Nordmanntanne gibt es am Dorfbrunnenplatz jetzt nicht nur zur Advents- und Weihnachtszeit einen Nadelbaum zum Schmücken auf Zeit, sondern dank seines Wurzelballens sogar ganzjährig.

Baum soll noch Dekoration bekommen

Zur Weihnachtsbaum-Tradition im Doppeldorf gehört auch, dass Jungen und Mädchen aus den Kindergärten und der Grundschule ihn alljährlich mit selbst gebastelten Sternen und anderen Dekorationen schmücken und die Erwachsenen Lichterketten beisteuern. Beim lebendigen Adventskalender kamen bis zu 100 Teilnehmer zum Singen, Klönen und Feiern dort zusammen.

Ein Bild aus früheren Zeiten – mit großer Fichte: Beim Adventskalender-Singen haben sich im Jahr 2019 fast 100 Bürger am Dorfbrunnenplatz getroffen. Quelle: Torsten Lippelt

„Wir möchten die Nordmanntanne, die uns im Wert von mehreren Hundert Euro vom Oesselser Gartenbauunternehmen Gashi gespendet worden ist, schon in diesem Jahr festlich dekorieren“, sagt Hennies. Bis dieser jedoch die stattlichen Maße wie die Kanadische Weißfichte von 2017 erreicht, muss die Nordmanntanne allerdings erst noch rund 30 Jahre lang wachsen.

Von Torsten Lippelt