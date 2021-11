Laatzen

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens hat die Region Hannover 21 Kurzfilme aus den 21 Regionskommunen drehen lassen. Auch Laatzen wurde auf diese Weise in einem Drei-Minuten-Film vorgestellt, der ab sofort auf Youtube abrufbar ist.

Im Vordergrund stehen dabei Sehenswürdigkeiten aus den verschiedenen Laatzener Stadtteilen. „Eine alte Legende besagt: Erst, wenn alle Teile vereint, wird das neue entstehen“, postuliert eine Art mittelalterlicher Herold gleich zu Beginn. In der Folge sammeln Kinder Puzzleteile aus dem ganzen Stadtgebiet zusammen, etwa vom Rethener Marktplatz mit seiner Zuckerspindel, vom Gleidinger Golfclub und dem Pflugplatz in Ingeln-Oesselse, aus dem Aqualaatzium in Grasdorf, vom Wiesendachhaus in Alt-Laatzen und aus dem Leine-Center in Laatzen-Mitte. Am Ende werden die Teile im Park der Sinne zum offiziellen Laatzener Wappen zusammengefügt – mit der Botschaft: Laatzen ist mehr als die Summe aller Teile.

Lesen Sie auch Pattensen: Videoprojekt der Region Hannover - Film ist online abrufbar

Auf nähere Erläuterungen verzichten Kameramann Andreas Barthel und Susi Duhme, die Idee, Drehbuch und Schnitt des Films verantworten. Stattdessen setzt das Duo ganz auf Bilder und Musik. Dabei werden vornehmend idyllische Aufnahmen aus dem Stadtgebiet gezeigt, lauter schöne Bilder, während andere Seiten Laatzens – etwa die großen Wohnblöcke in Laatzen-Mitte und die kulturelle Vielfalt der Menschen – weitgehend ausgeblendet sind.

Zu sehen ist der Film unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=1Qnk2Jf3Fwo.

Von Johannes Dorndorf