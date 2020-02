Aufatmen in Gleidingen: Stadt will Kanalnetz gegen Starkregen absichern

Gleidingen

Steter Tropfen höhlt den Stein. Seit Jahren klagen die Anwohner am westlichen Ortsrand Gleidingens darüber, dass ihre Straßen bei Starkregen bedrohlich stark überflutet werden. Jetzt hat die Stadt ein Einsehen: Die Verwaltung hat nach einer Überprüfung angekündigt, den Notüberlauf am Rückhaltebecken an der Ritterstraße tiefer zu legen, um Überschwemmungen zu minimieren.

Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels gab die Nachricht in dieser Woche im Gleidinger Ortsrat bekannt. Untersucht wurde der Regenwasserablauf in den Straßen Langhuisveien und Gänsewiese, die zwischen der Sehlwiese und der Gleidinger Ritterstraße liegen. Beide Straßen standen zuletzt beim Starkregen im August 2019 unter Wasser, bei einigen Häusern stand das Wasser nur wenige Zentimeter unter dem Eingang. „Wir haben auf Anregung der Bürger die Schachtdeckelhöhen und Einlaufhöhen noch einmal überprüft“, sagte Pagels. Das Ergebnis: Zwar seien die Höhen in fast allen Fällen in Ordnung. Es gebe jedoch einen relativ niedrig liegenden Straßenablauf.

Stadt erkennt Gefahr bei Starkregen an

„Der Ablauf ist ungefähr höhengleich mit dem Notüberlauf des Regenrückhaltebeckens Ritterstraße“, erläutert Stadtsprecher Matthias Brinkmann. „Damit besteht die Möglichkeit eines Wasseraustritts bei extremer Witterungslage.“

Der Notüberlauf am Ende des Regenrückhaltebeckens soll tiefer gelegt werden. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Die Stadt will deshalb nachsteuern. Das bestehende Konzept für den Bereich sieht vor, dass sich das Regenwasser aus ganz Gleidingen in der Ritterstraße sammelt und dann über das offene Rückhaltebecken dort zum Maschgraben und weiter zur Leine abgeführt wird. Bei Starkregen gibt es sogenannte Notüberläufe am Ende des Rückhaltebeckens. Die Verwaltung will diese Notüberläufe nun tiefer legen, sodass die Kanalisation früher entlastet wird.

Rückstauklappen und Pumpen schützen bei Hochwasser

Vorbeugen will die Stadt auch für den Fall, dass Starkregen und Hochwasser zusammentreffen. „Wir sehen die Problematik, dass dies zum Rückstau in die Kanalisation führen kann“, sagte Pagels. Die Stadt werde deshalb noch in diesem Jahr eine Rückstauklappe am Regenrückhaltebecken installieren. Pumpen könnten zusätzlich dafür sorgen, dass das Wasser aus der Kanalisation in Richtung Graben abgeführt wird.

Die Anwohner zeigten sich bei der Ortsratssitzung enorm erleichtert. „Ich bin sehr positiv überrascht, nachdem wir das Thema seit Jahren auf die Tagesordnung bringen“, sagte Dieter Bohn.

Im August 2019 überschwemmt der Starkregen Teile des Langhusveien. Das Wasser reicht fast bis zu den Hauseingängen. Quelle: privat

Protest der Anwohner war erfolgreich

Die erneute Überprüfung ist offenbar auch ein Ergebnis einer Protestaktion. Anfang Januar hatten Anwohner 39 Briefe an Bürgermeister Jürgen Köhne überreicht, in denen sie auf die Problematik aufmerksam machten und zugleich ihre Sorge über die zusätzliche Versiegelung durch den geplanten zweiten Abschnitt im Baugebiet Am Erdbeerhof geäußert. Pagels erläuterte, dass das Gebiet Regenrückhaltebecken erhalten werde, sodass das Wasser von dort gedrosselt in die Kanalisation geführt werde. Entwässert werde es über die Hildesheimer Straße. Von dort werde das Wasser dann ebenfalls zur Ritterstraße geführt, ergänzte die Verwaltung auf Anfrage dieser Zeitung. Das Entwässerungskonzept stehe noch aus.

Auch das Baugebiet Erdbeerhof I erhält noch ein Regenrückhaltebecken. „Es wird so dimensioniert, dass sämtliches Regenwasser, das hier anfällt und gesammelt wird,, in gleicher Intensität abgeführt wird, als wenn keine versiegelten Flächen vorhanden wären“, stellte der Bau-Fachbereichsleiter klar. Konkret seien dies drei Liter pro Hektor und Sekunde.

Von Johannes Dorndorf