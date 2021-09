Laatzen-Mitte

Seit mehr als einem Jahrzehnt streiten Politik und Stadtverwaltung in Laatzen um einen geeigneten Standort für die neue Bushaltestelle in der Dorfmitte von Ingeln-Oesselse nahe dem Edeka-Markt und Baugebiet Vor dem Laagberg. Diverse Standorte wurden erörtert, aber sodann von der ein oder anderen Seite verworfen, ehe im Juli 2020 der Rat – gegen die Stimme des Bürgermeisters – eine Variante am Sportplatz durchsetzte und die weitere Planung in die Wege leitete. Für diese Variante sind nun Stellungnahmen eingegangen, darunter von der Region und der Üstra. Ergebnis: Beide lehnen den Standort aus Gründen der Verkehrsgefährdung an.

Näher erläutert werden die Stellungnahmen zusammen mit einem Sachstandsbericht zum Bushaltestellenstandort in der Sitzung des Ortsrates am Montag, 6. September. Diese beginnt um 18 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Ingeln-Oesselse, Lessingstraße 2.

Weitere Themen sind ein Antrag zur Bepflanzung der Grundschule sowie die Verkehrssituation auf der Hauptstraße vor der Alten Penne.

Von Astrid Köhler