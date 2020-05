Rethener Parkdeck soll erst 2021 kommen

Rethen

Das geplante Bau eines Parkdecks neben dem neuen Feuerwehrhaus in Rethen ist auf 2021 verschoben worden. Dies wurde am Dienstagabend in der Sitzung des Ortsrats bekannt. „Zwei Großbaustellen in unmittelbarer Nähe wären durch die Belastung der Braunschweiger Straße nicht zumutbar“, erläuterte Stadtsprecher Matthias Brinkmann die Entscheidung. Das Deck werde deshalb erst im Anschluss an den Bau des Hochbahnsteigs Galgenbergweg erfolgen.

Für die Anwohner bedeutet die Verzögerung, dass der Parkdruck auf absehbare Zeit hoch bleibt – zumal die Halteverbote auf der Braunschweiger Straße jüngst ausgeweitet worden sind. Die Stadt hatte bereits Ende 2019 angekündigt, zu prüfen, ob die für das Parkdeck vorbereitete Fläche als öffentlicher Parkplatz freigegeben werden könne. Laut Brinkmann wurde der Plan fallen gelassen, um im Einsatzfall Parkplätze für die Feuerwehrleute vorzuhalten.

Wegen des beidseitig geltenden Halteverbotes auf der Braunschweiger Straße ist der Parkdruck zurzeit besonders groß. Quelle: Astrid Köhler

Das Parkdeck soll Entlastung für den Autoverkehr rund um das Familienzentrum schaffen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen 22 der 60 geplanten Stellflächen in dem Bauwerk frei verfügbar sein – vornehmlich für Besucher des Familienzentrums und der Sporthalle. Um ein Blockieren der Plätze durch Anwohner zu vermeiden, hatte die Stadt zuletzt eine Parkscheibenlösung oder eine Parkraumbewirtschaftung mit Schranke in Betracht gezogen.

Von Johannes Dorndorf