Laatzen wird „Sicherer Hafen“ – nach erbittertem Streit im Rat

Laatzen

Es ist beschlossen: Die Stadt Laatzen erklärt sich als „Sicherer Hafen“ bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet wurden. Vorangegangen ist dem Beschluss am Donnerstagabend eine hitzige Kontroverse im Rat.

„Seenotrettung ist eine Pflicht“

Mit eindringlichen Worten verteidigte Lisa Rupp ( SPD) den Antrag der rot-rot-grünen Mehrheitsgruppe. „Seenotrettung ist eine Pflicht“, sie sei nicht nur im See- und Völkerrecht verankert, sondern auch ein Menschenrecht. „Wir wollen, dass die europäischen Regierungen dieser Verpflichtung nachkommen oder zumindest die Seenotrettung nicht mehr aktiv behindern.“ Es sei an der Kommune, ein Zeichen zu setzen. „Wenn Menschen vor der AfD-Bühne stehen und rufen ,Absaufen, Absaufen’, dann ist es lange überfällig, dass wir uns dagegenstellen“, sagte sie.

Widerspruch kam von CDU und FDP. „Wir haben mehr Flüchtlinge aufgenommen als andere“, sagte Tobias Münkner ( FDP). Als Kirchenvorstandsmitglied in Rethen habe er die Rettungswesten-Aktion an der St.-Petri-Kirche unterstützt. „Als Kirchenmensch kann ich sagen: Das ist okay. Aber es ist nicht Aufgabe der Kommune, das Maß überzuerfüllen.“ Schon im Vorfeld hatten sich CDU und FDP, aber auch Bürgermeister Jürgen Köhne gegen den Antrag der Mehrheitsgruppe ausgesprochen.

Entschieden dagegen positionierte sich SPD-Ratsherr Ali Sakhizada „Ich bin sehr enttäuscht von der Argumentation der CDU. Ich berufe mich auf die Nächstenliebe: Wer das C im Namen trägt, muss sich dazu bekennen und dazu stehen. Ich bin gespannt, wie Sie morgen den Kirchen erklären, wie Sie sich heute nicht solidarisiert haben.“

„Ich verstehe nicht, warum wir ein Signal aussenden“

CDU-Fraktionschef Christoph Dreyer ließ dies nicht auf sich sitzen: „Dieser Antrag ist Bestandteil einer bundesweiten Kampagne: Wer nicht dafür ist, ist ein schlechter Mensch. Aber diesen Schuh ziehe ich mir nicht an“, sagte Dreyer. Für ihn gelte das Recht auf Asyl im Grundgesetz. Dem Antrag zufolge würden jedoch alle Geflüchteten aufgenommen – egal aus welchem Grund. „Ich verstehe nicht, warum wir ein Signal an die Menschen aussenden wollen, wenn wir wissen, dass sie nachher keine Möglichkeit haben, einen Asylstatus zu erhalten.“

„Gerade wir müssen etwas tun“

„Gerade wir in den Kommunen müssen etwas tun“, entgegnete Regina Asendorf (Grüne): „Viele Menschen in unserem Land ertragen den Widerspruch nicht mehr, der zwischen unseren Grundwerten und dem Handeln unseres Landes und der EU liegt.“ Im Mittelmeer würden Hilfskräfte angegriffen und daran gehindert, Menschen zu helfen. „Das ist ein Verlust an Mitgefühl, der auch den Verlust unserer Werte bedeutet.“

Am Ende setzten sich SPD, Grüne, Linke gemeinsam mit den Ratsherren Uwe Faull und Heinz Scheibe gegen CDU und FDP durch. Einzig Peter Jeßberger ( CDU) enthielt sich.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingsnetzwerks ertranken oder verschwanden seit 2016 mehr als 11.000 Menschen im Mittelmeer. Laatzen hat nach Auskunft der Stadtverwaltung aktuell 16 Menschen mehr aufgenommen, als es der sogenannte Königssteiner Schlüssel vorsieht.

Von Johannes Dorndorf