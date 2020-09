Laatzen und Hannover planen gemeinsame Veloroute

Alt-Laatzen/Hannover

Für Radfahrer könnte der Weg zwischen Laatzen nach Hannover künftig deutlich komfortabler werden: Beide Städte haben sich gemeinsam mit der Region Hannover darauf geeinigt, beim Aufbau einer sogenannten Veloroute von Hannovers Innenstadt bis Laatzen an einem Strang zu ziehen. Die auf hannoverscher Seite geplante Veloroute könnte demnach durch Alt-Laatzen hindurch fortgeführt werden, kündigte Stadtbaurat Axel Grüning am Dienstagabend im Ortsrat Laatzen an.

Ausgangspunkt seien die bisherigen Planungen auf hannoverscher und Laatzener Seite gewesen: Während Hannover Anfang Juli den Aufbau seines Veloroutennetzes mit 13 Trassen beschlossen hat, plante Laatzen zuletzt, noch in diesem Jahr einen sogenannten Pop-Up-Radweg auf der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen einzurichten: Eine Autofahrspur in Richtung Hannover wäre dann abschnittweise für den Radverkehr umgewidmet worden.

Veloroute von Laatzen bis Hannovers City

„Die Region Hannover hat den Ball aufgenommen und sich mit uns kurzgeschlossen“, berichtete Grüning nun über den neuesten Stand. Vor Kurzem habe man sich „auf relativ hoher Ebene“ im hannoverschen Rathaus getroffen, um zu besprechen, wie sich die Bemühungen verbinden ließen. Ergebnis sei eine durchgehende Veloroute, die von der hannoverschen Innenstadt über den Maschsee und die Wiehbergstraße in Döhren und Wülfel durch Alt-Laatzen bis zum Abzweig Hildesheimer Straße/ Erich-Panitz-Straße führen könnte.

Die Federführung bei der Planung habe die Region Hannover. Ziel sei es, das Projekt bis zum Beginn der nächsten Radsaison im Frühjahr zu starten. Die Idee des bislang geplanten, auf eine Versuchsphase von zwei Monaten begrenzten Pop-up-Radwegs auf der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen würde dann fallen gelassen: Stattdessen soll die neue Verkehrsführung über einen längeren Zeitraum getestet, beobachtet und die Erfahrungen ausgewertet werden. „Das nimmt jetzt größere Dimensionen an“, sagte Grüning. Auch würde die Veloroute dann nicht nur in Richtung Hannover, sondern in beide Fahrtrichtungen eingerichtet. Auf die Frage, inwieweit dies dann zulasten des Platzes für den Autoverkehr gehen würde, ging Grüning nicht ein.

„Wie ein Radschnellweg light“

Das Konzept, das nun auch in Laatzen unter dem Arbeitstitel „ Veloroute“ läuft, gehe in Richtung des früher viel diskutieren Radschnellwegs, ergänzte Grüning: Die Region hatte vor einigen Jahren gemeinsam mit der Stadt an einem Konzept für einen Radschnellweg mit hohen Standards – vier Meter breit, möglichst beleuchtet und mit Vorrang an Kreuzungen – von Laatzen nach Hannover gefeilt, die Pläne dann jedoch fallen gelassen: Eine Trasse durch die Leinemasch kam aus Naturschutzgründen nicht infrage, im Stadtbereich sprachen viele Kreuzungspunkte und Zufahrten dagegen. Das neue Projekt bezeichnet Grüning nun als „ Radschnellweg light“.

Die Stadt Laatzen verspricht sich von der abgestimmten Planung einiges: „Es hat den Vorteil, dass die Planung nicht am Ortsschild Laatzen stoppt“, sagt Grüning. „Und wenn ich eine Verbindung attraktiver machen will, macht es nur Sinn, sie in beide Richtungen einzurichten.“ Da die Route weitestgehend über die Kreis- und Landesstraßen führt, müsse die Stadt zudem keine Kosten übernehmen, Baulastträger seien Region und Land. Auch die Planung übernehme die Region. „Aber man wird sich an uns wenden, ob wir einen Beitrag leisten.“

Von Johannes Dorndorf