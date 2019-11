Laatzen-Mitte

Am 9. November jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Die Stadt und Laatzens Kirchengemeinden nehmen das runde Datum zum Anlass, an die Entwicklung hin zur Wiedervereinigung zu erinnern: Am Montag eröffnet eine Ausstellung zum Thema im Leine-Center, am Donnerstag folgt ein Vortrag im Gemeindezentrum Arche.

A

...