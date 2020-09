Laatzen

Die Schulen der Stadt bekommen mehr Geld. Die Bundesregierung stellt dem Land Niedersachsen 47 Millionen Euro zur Verfügung, damit Schüler mit Laptops, Notebooks und Tablets ausgestattet werden können. Das Land selbst legt nochmal 4,7 Millionen Euro drauf. Heruntergerechnet auf die Region kann Laatzen nun mit einem Betrag von 125.146 Euro rechnen, welche die für die Kommune zuständige SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann jetzt bekannt gab.

Von dem Geld sollen diejenigen Schüler digitale Endgeräte erhalten, die bisher keines hatten. Gerade während der Corona-Pandemie hätten sich deutliche Defizite in der Ausstattung der Schulen gezeigt, sagt Lesemann. Dem wolle der Bund mit Investitionen von 500 Millionen Euro für die Bundesländer entgegentreten. So erhält die Stadt Pattensen einen Betrag von 53.391 Euro. Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch aus Laatzen ist zufrieden: So könnten alle Kinder und Jugendlichen, deren Eltern sich keine eigenen Geräte leisten können, ausgestattet werden.

Es ist nicht der erste Zuschuss dieser Art: Im Mai hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne bereits Förderbescheide in Höhe von 1,35 Millionen Euro überreicht, mit denen Glasfaserverbindungen in Schulen eingerichtet sowie Tabletcomputer und digitale Unterrichtstafeln angeschafft werden sollten.

Von Katharina Kutsche