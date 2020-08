Laatzen bekommt eine Mietpreisbremse

Laatzen

Die Mieten in Laatzen sind in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, dass die Landesregierung die Höhe der Mieten nun deckeln will. Das Landeskabinett hat am Dienstag eine Neufassung der Mietpreisbremse beschlossen und dabei Laatzen und Gifhorn als neue Kommunen in den Katalog mit aufgenommen.

Nach Angaben des zuständigen Umweltministeriums liege die Angebotsmiete in Laatzen bei durchschnittlich 8,02 Euro pro Quadratmeter und übersteige damit den Schwellenwert von 7,76 Euro, der für die Einführung der Mietpreisbremse ausschlaggebend sei. Auch für Menschen, die umziehen, ist Laatzen besonders teuer geworden: Wer innerhalb der Stadt die Wohnung wechselt, muss durchschnittlich 15,3 Prozent mehr bezahlen als vorher – auch hier liegt Laatzen über dem Schwellenwert von 14,6 Prozent.

Steigende Mieten , hohe Preise, geringer Leerstand

Ausschlaggebend für die Entscheidung waren nicht nur die hohen Preise in Laatzen, sondern auch ein überdurchschnittlich hoher Anstieg und der geringe Leerstand bei großer Nachfrage. Damit sind drei von vier möglichen Kriterien zur Einführung der Mietpreisbremse erfüllt. Einzig bei der Neubautätigkeit ließen sich keine Defizite feststellen.

Die beschlossene Mietpreisbremse, die bis 2025 befristet ist, legt fest, dass die Preise bei Wiedervermietungen höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen. Grundlage für deren Ermittlung ist üblicherweise der Mietspiegel, den die Stadt Laatzen alle zwei Jahre neu auflegt. Der letzte Mietspiegel stammt aus dem Jahr 2018 – und machte bereits deutlich, wie sehr die Preise nach oben schnellen. Je nach Wohnungsgröße wurden damals Mietpreiserhöhungen zwischen 9,6 und 22,4 Prozent binnen zwei Jahren festgestellt.

Mietspiegel gibt Vergleichsmieten vor

Bei der Festlegung der Vergleichsmiete im Laatzener Mietspiegel kommt es auf das Baujahr und die Größe der Wohnung an. So liegt die Vergleichsmiete für größere Wohnungen in Laatzen ab 85 Quadratmetern und einem Baujahr ab 1995 bei 8,15 Euro pro Quadratmeter. Dürfen Vermieter künftig nur bis zu 10 Prozent draufschlagen, wären bei Wiedervermietungen dort maximal 8,97 Euro pro Quadratmeter zulässig. Bei Wohnungen dieser Größe mit Baujahr 1978 bis 1994 beträgt die Vergleichsmiete hingegen 6,15 Euro. Bei kleinen Wohnungen bis 45 Quadratmetern liegt die Vergleichsmiete – je nach Baujahr – zwischen 6,09 und 7,11 Euro pro Quadratmeter.

In der Region Hannover gibt es sonst nur Mietpreisbremsen in Langenhagen und in der Landeshauptstadt. Die betroffenen Kommunen und Verbände haben nun sechs Wochen Zeit, Stellung zur Neufassung der Mietpreisbremse zu nehmen. Erst danach kann diese von der Landesregierung beschlossen werden und in Kraft treten.

Der aktuelle Laatzener Mietspiegel ist im Internet einsehbar.

Von Johannes Dorndorf