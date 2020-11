Rethen

Laatzen kann sich erneut über eine Geldspritze aus Hannover freuen: Die Stadt erhält 370.000 Euro als Zuschuss vom Innenministerium, um das geplante Parkdeck am neuen Feuerwehrhaus in Rethen zu bauen. Dies teilt die SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann mit, die für Laatzen, Pattensen und Sehnde zuständig ist.

Lesen Sie auch

Nach ihren Angaben übernehme das Land bei Bedarfszuweisungen etwa 50 Prozent der Kosten für die einzelnen Vorhaben. Der Stadt kommt dabei zugute, dass das Land Investitionen im Bereich Brandschutz und Hilfeleistung besonders fördert. Das Parkdeck soll errichtet werden, um Stellflächen für die Feuerwehrleute aus Rethen und Gleidingen vorzuhalten. Damit werde zugleich die Parksituation an der Braunschweiger Straße entlastet, so Lesemann. Laatzen zählt zu den 38 besonders finanzschwachen Kommunen in Niedersachsen, die solche Zuschüsse überhaupt erhalten.

Anzeige

Zweiter Zuschuss in diesem Jahr

Es ist nicht die erste Hilfeleistung dieser Art in diesem Jahr: Bereits im September hatte Lesemann bekannt gegeben, dass die Stadt 4,45 Millionen Euro als allgemeine Bedarfszuweisung erhält, um das erhebliche Haushaltsdefizit auszugleichen. Die neue, zusätzliche Tranche ist speziell an den Bau des Parkdecks gebunden. Der im Dezember 2019 beschlossene Haushalt für 2020 sah ein Defizit in Höhe von 10,6 Millionen Euro vor.

Der Entwurf für das Parkdeck: Die Stellflächen auf dem Dach sollen der Feuerwehr vorbehalten sein, im unteren Bereich sind öffentliche Parkplätze geplant. Quelle: Stadt Laatzen

Das Parkdeck soll im nächsten Jahr auf dem Grundstück des abgerissenen alten Feuerwehrgebäudes an der Braunschweiger Straße errichtet werden. Es sieht 60 Stellflächen vor, von denen 22 frei verfügbar sein sollen – insbesondere für die Besucher des Familienzentrums und der Sporthalle.

Von Johannes Dorndorf