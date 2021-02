Laatzen

So eindrucksvolle Schneelandschaften wie derzeit sind in den vergangenen Jahren selten geworden. Der Laatzener Joachim Kopatzki nutzte am Donnerstag die Gelegenheit, um bei klarem Himmel mit seiner Cessna 172 einige Runden über der Stadt zu drehen. Dabei entstanden eindrucksvolle Aufnahmen: Festgehalten hat der 64-Jährige unter anderem das in Weiß gehüllte Stadtzentrum mit seinen Wohnblöcken, die aus der Luft wie eine Modellstadt wirken.

Andere Aufnahmen zeigen die durch die weiße Landschaft schlängelnde Leine, das in Schnee versunkene Wiesendachhaus und Teile von Alt-Laatzen mit dem Messebahnhof und der Immanuelkirche. Den Flug plante Kopatzki, über dessen Fotoserie zur Leinemasch wir vor kurzem ebenfalls berichtet haben, schon seit Tagen.

„Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis das Wetter passt und das Flugzeug frei ist“, berichtet der Laatzener. Der Flug führt am gleichen Tag übrigens weiter über Westfalen und das Weserbergland zurück nach Langenhagen.

Von Johannes Dorndorf