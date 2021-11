Laatzen-Mitte

Sie hatten genug vom vielen Müll in ihrem Stadtteil. Doch anstatt sich zu beschweren, griffen Petra Herrmann und Bärbel Ulmer selber zur Müllzange. „Wir haben uns immer geärgert, wie viel Abfall hier herum liegt“, erzählt Herrmann. „Aber wir wollten nicht meckern, sondern etwas dagegen unternehmen.“

Bei jeder Aktion fast 60 Masken gefunden

Seit einem Dreivierteljahr ziehen die beiden Rentnerinnen nun jeden Mittwoch drei Stunden lang durch Laatzen-Mitte und sammeln den Müll auf, den sie auf Gehwegen, am Straßenrand, in Büschen oder auf Grünflächen finden. „Dabei kommen immer zwei prall gefüllte große Abfallsäcke zusammen“, sagt Ulmer. Neben leeren Flaschen, Resten von Plastikverpackungen und Kotbeuteln von Hundehaltern finden sie bei jeder ihrer Touren etliche Mund-Nasen-Bedeckungen. „Wenn wir drei Stunden unterwegs sind, sammelt jede von uns zwischen 25 und 30 Masken auf“, sagt die 70-Jährige. Aber auch kuriose Funde hat das Duo schon gemacht. „Wir haben schon Kopfhörer, Turnschuhe und sogar einen BH gefunden“, lacht Herrmann.

„Wollen Enkeln keine vermüllte Welt hinterlassen“

Bei ihren Müllsammeltouren decken die ehemaligen Stadtmitarbeiterinnen eine Fläche vom Friedhof am Heidfeld über den Stückenfeldteich bis zum Leine-Center ab. Doch obwohl sie dort seit Ende Februar regelmäßig unterwegs sind, wird der Müll nicht weniger. „Es kommt immer wieder neuer Abfall nach“, sagt Ulmer. „Wir kennen nun schon genau die Ecken, wo immer wieder Unrat landet.“

Mindestens einmal in der Woche sind Petra Herrmann (links) und Bärbel Ulmer mit ihren rosafarbenen Müllsäcken in Laatzen unterwegs. Quelle: Stephanie Zerm

Für die beiden Rentnerinnen, die seit 35 Jahren befreundet sind, ist ihr neues Hobby eine wichtige Aufgabe. „Wir wollen unseren Kindern und Enkeln keine zugemüllte Welt hinterlassen“, sagt Herrmann. „Nach den drei Stunden Müllsammeln bin ich zwar immer etwas erschöpft“, berichtet Ulmer. „Aber es ist ein gutes Gefühl, etwas für die Gemeinschaft zu tun.“ Hinzu komme, dass ihnen das Müllsammeln Spaß macht. „Man tut etwas Sinnvolles und bekommt auch Lob von anderen“, sagt Herrmann. Oft blieben Menschen stehen und bedankten sich bei ihnen, jüngere zeigten oft einen Daumen nach oben. Auch bei Anwohnerin Ingrid Liekenbröcker findet der Einsatz viel Anklang: „Ich finde, das ist eine tolle Aktion, vor allem, weil die beiden das mit so viel Fröhlichkeit machen.“

Stadt unterstützt Müllsammel-Duo

Unterstützt wird das Müllsammel-Duo von der Stadt Laatzen. „Bevor wir angefangen haben zu sammeln, haben wir dort Bescheid gesagt“, berichtet Herrmann. „Die Stadt hat uns daraufhin rosa Müllsäcke von Aha und Müllzangen zur Verfügung gestellt.“ Außerdem hole der Baubetriebshof nach jeder Sammelaktion den Müll ab. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt klappt sehr gut“, findet die 65-Jährige.

Bei der Stadt stößt das Engagement der beiden Laatzenerinnen auf große Zustimmung. „Wir begrüßen es sehr, wenn Bürgerinnen und Bürger an uns herantreten und die Stadt zusätzlich zu deren regelmäßigen Straßenreinigungen ehrenamtlich beim Müllsammeln unterstützen“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich.

Rentnerinnen wünschen sich Nachahmer

Wer die beiden Rentnerinnen unterstützen will, kann sich beim Team Tiefbau der Stadt Laatzen unter der Telefonnummer (0511) 8205-6611 oder per E-Mail an TeamTiefbau@laatzen.de melden. Die Stadt stellt allen Müllsammlern kostenlose Müllsäcke und Greifzangen zur Verfügung. Über Nachahmer würden sich auch Petra Herrmann und Bärbel Ulmer sehr freuen. „Dann wäre Laatzen noch sauberer“, sagt Herrmann.

Von Stephanie Zerm