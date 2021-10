Laatzen-Mitte

So hoch wie derzeit war die Sieben-Tage-Inzidenz in Laatzen schon lagen nicht mehr. Am vergangenen Wochenende ist der Wert für das Stadtgebiet auf 165,5 hochgeschossen – und auch am Mittwoch lag die Inzidenz mit 142,5 noch höher als in jeder anderen Kommune der Region Hannover. Hauptverantwortlich dafür sind gleich zwei Corona-Ausbrüche in unterschiedlichen Bereichen. Betroffen sind das Seniorenpflegeheim Victor’s Residenz in Laatzen-Mitte und ein Logistikunternehmen.

Der Corona-Ausbruch in Victor’s Residenz Margarethenhof ist bereits seit einer Woche bekannt und hat sich zuletzt ausgeweitet. Nachdem anfänglich noch fünf Infektionen bei Schnelltests festgestellt worden waren, hat sich die Zahl der Fälle im Rahmen der PCR-Tests auf über 30 erhöht. Nach Regionsangaben sind 36 Bewohnerinnen und Bewohner und vier Mitarbeitende nachweislich infiziert, nach Angaben der Heimleitung 30 Bewohnerinnen und Bewohner und drei Mitarbeitende. Die Abweichungen können entstehen, falls Bewohner sich bei Angehörigen aufhalten oder Mitarbeiter nicht im Dienst sind.

Die ersten Corona-Fälle in Victor’s Residenz sind bei den routinemäßigen Schnelltests entdeckt worden. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Im Haus geht man davon aus, dass das vom Gesundheitsamt verhängte Besuchsverbot im Haus in Kürze enden wird. Für Donnerstag, 28. Oktober, seien erneute PCR-Tests angekündigt. Falls diese wie erwartet negativ ausfallen, sagt Victor’s-Direktor Adrian Grandt, könnten die Beschränkungen im Haus sofort wieder aufgehoben werden. Er hoffe, dass dies bereits am Donnerstagabend oder am Freitag so eintrete.

Kein einziger schwerer Verlauf

Den Bewohnern geht es offenbar den Umständen entsprechend gut. „Es gibt keinen einzigen schweren Verlauf“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Auch Grandt bestätigt, dass sich die Beschwerden bei den Betroffenen auf Hals- und Gelenkschmerzen, Unwohlsein und leichten Husten beschränkten. „Wir lernen daraus, wie wichtig die zweite und dritte Impfung ist“, sagt Grandt, der vor einiger Zeit selbst schwer an Covid-19 erkrankt war. „Wenn wir die zweite Impfung nicht gehabt hätten, hätten die Bewohner etwas ganz anderes durchmachen müssen.“

Nach Auswertung der für Donnerstag angekündigten Tests will die Region die Zahl der Impfdurchbrüche herausfinden. Dass es solche bei Bewohnern gibt, steht bereits fest. „Natürlich sind Impfdurchbrüche dabei, weil wir in dem Heim eine hohe Impfquote haben, was super ist“, sagt Borschel. Nach Angaben von Victor’s Residenz sind 98 Prozent der Bewohner und 96 Prozent der Beschäftigten zweimal mit Biontech geimpft. Parallel hätten einige Hausärzte mit den von der Impfkommission empfohlenen Auffrischungsimpfungen begonnen. Und die haben offenbar gewirkt: Nach Regionsangaben ist keine einzige Person mit einer solchen Booster-Impfung positiv getestet worden. Für Grandt ist der Begriff des Impfdurchbruchs unterdessen irreführend: Denn dass die Impfungen wirkten, zeigten die milden Symptome.

Weiterer Ausbruch in Logistikunternehmen

Außer Victor’s Residenz gibt es aktuell noch einen weiteren Corona-Hotspot in Laatzen. Nach Regionsangaben seien 26 Mitarbeiter eines Laatzener Logistikunternehmens positiv getestet worden. Zur Frage, um welchen Betrieb es sich handelt, macht die Region keine Angaben. Die ersten Fälle seien Mitte vergangener Woche festgestellt worden, seitdem seien fast täglich neue dazugekommen.

Weitere größere Corona-Ausbrüche gibt es in Laatzen derzeit nicht. Aktuell gelten 93 Laatzener als nachweislich infiziert, davon entfallen mehr als zwei Drittel auf das Pflegeheim und den Logistikbetrieb.

Von Johannes Dorndorf