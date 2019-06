Nachrichten Laatzen - Zusätzliche Ruhebänke sollen bald in Gleidinger Masch stehen Die Gleidinger Leinemasch bietet einiges – nur die seit Jahren gewünschten Sitzgelegenheiten werden dort vergeblich gesucht. Nun haben Vertreter von Ortsrat und Stadt drei Plätze nahe der Koldinger Teiche ausgewählt. Die Zustimmung der Landwirte als Wegeeigentümer indes ist noch nicht sicher.

Ähnliche Bänke wie sie Helmut Krause (links) und Herbert Meyer vom Wegeteam schon vielfach in Pattensen und am Koldinger See aufgestellt haben, sollen in diesem Jahr auch in der Gleidinger Masch stehen. Quelle: Kim Gallop (Archiv)