Zimmer zu schäbig: Grasdorferin wehrt sich gegen Klinik-Rechnung

Grasdorf

Es fing alles mit Schmerzen im Darmbereich an, nun wurden daraus Bauchschmerzen finanzieller Art: Am 22. März wurde Karin Petzold vom Notarzt ins Klinikum Agnes Karll eingewiesen, um ihren Darmbeschwerden auf den Grund zu gehen. Am Ende blieb die Grasdorferin zehn Tage im Krankenhaus – und wurde auch erfolgreich behandelt.

Wenig angetan war die 73-Jährige hingegen von der Unterbringung. Denn noch immer gibt es in der Grasdorfer Klinik einige Stationen, in denen Patienten so wie vor 50 Jahren untergebracht sind, als das Agnes Karll eröffnet wurde. Petzold sollte in einem Drei-Bett-Zimmer liegen, dessen Nasszelle sich die Patienten mit denen des Nachbarzimmers teilen, in diesem Fall mit drei Männern. „Ich finde das eklig, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Wenn einer aus dem Nachbarraum vergisst, die Tür zuzuschließen, würde er vor mir stehen.“ Petzold ließ sich deshalb auf eigenen Wunsch in ein Einzelzimmer mit eigener Toilette und Dusche verlegen. Auch die Kosten dafür war sie bereit zu zahlen, immerhin ein Aufschlag von 160 Euro pro Tag.

Patienten werden wegen Corona-Krise verlegt

Dann kam jedoch die Corona-Krise: „Die Klinik wollte deswegen auf einem Gang alle Zimmer freiräumen, falls es zu einem Patientenansturm kommt“, berichtet Karin Petzold. Soweit, so verständlich. Sie sei jedoch in ein Zimmer verlegt worden, das sie völlig inakzeptabel fand. „Das war meiner Meinung nach eher ein Abstellraum“, sagt die Grasdorferin – mit offenen Bohrlöchern in den Wänden, abgeschabten Tapeten und Möbeln, defektem Kühlschrank und beklebten Schränken. „Das hatte den Charme einer Bahnhofshalle.“

Auf ihre Beschwerden hin hätten die Pflegekräfte nur mit den Schultern gezuckt, ein Arzt habe ihr geraten, sich zu beschweren. An der Rechnung änderte all dies nichts: Das Klinikum besteht auf den 160 Euro – auch für das strittige Zimmer. „Die sind mit keinem Wort auf die Mängel eingegangen“, sagt Petzold. Der Hinweis des Klinikums, sie hätte vom Vertrag zurücktreten können, hätte bedeutet, wieder in das Dreibett-Zimmer mit gemeinsamer Nasszelle zurückzukehren. „Ich finde, das kann man heute keinem mehr zumuten.“

Klinikum : Patienten können von Vertrag zurücktreten

Auf Nachfrage bestätigt das Klinikum Region Hannover, dass wegen der Corona-Krise auch die Belegung von Stationen neu geregelt werden musste, was zu Verlegungen von Patienten geführt habe. „Jeder Patient wird bei Vertragsabschluss darüber informiert, dass ein bestimmter Zimmerwunsch durch mögliche Verlegungen nicht immer eingehalten werden kann“, sagt Klinikumssprecher Bernhard Koch. Der Patient habe zudem die Wahl, vom Vertrag zurückzutreten.

Bei einer laufenden Unterbringung ist dies allerdings für Petzold keine echte Wahl. „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich in Hannover behandeln lassen“, sagt die 73-Jährige. „Man hätte ja wenigsten die Löcher zuschmieren, streichen und neue Sitzmöbel kaufen können“, findet sie. Das Klinikum reagiert auf solche Ratschläge schmallippig: „Alle Zimmer werden laufend überprüft, um Mängel zu beseitigen. Wir nehmen Hinweise immer ernst und beheben die Mängel möglichst rasch“, sagt Koch.

Region: Alte Stationen „völlig unzureichend“

Der Fall wirft einen Blick auf den dringenden Handlungsbedarf im Klinikum Agnes Karll. Denn so viel Mühe sich Mediziner und Pfleger auch immer geben, gerade in der Corona-Krise: Selbst die Region als Trägerin des Klinikums hat unlängst offen eingeräumt, dass der Zustand des Gebäudes in den alten, unsanierten Stationen inzwischen „völlig unzureichend und nicht mehr zeitgemäß“ sei.

Immerhin: Seit 2016 werden die Stationen im Grasdorfer Krankenhaus nach und nach saniert. Acht der zwölf Stationen mit 160 Betten im Klinikum sind bereits erneuert oder sollen noch in diesem Jahr folgen. In den nächsten Jahren steht die Sanierung der noch verbleibenden vier Stationen mit 70 Betten aus, die noch unsaniert sind. Zur Frage, wann diese an die Reihe kommen, äußert sich das Klinikum unkonkret. „Die Arbeiten werden Schritt für Schritt fortgesetzt“, heißt es.

Karin Petzold gibt sich damit nicht zufrieden: Sie hat die in Rechnung gestellten Kosten zwar überwiesen, den geforderten Aufschlag für die strittigen vier Tage im strittigen Zimmer jedoch abgezogen. „Die Zuständigen sollten mal selbst ein paar Tage in dem Raum zubringen“, rät sie.

Von Johannes Dorndorf