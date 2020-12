Laatzen

Die Zahl der aktuell nachgewiesenen Corona-Infektionen in Laatzen ist am Dienstag erneut deutlich gesunken. Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete am Mittag 119 Fälle, das sind 20 weniger als am Vortag. Der Rückgang hängt vor allem damit zusammen, dass Personen aus der Quarantäne zurückgekehrt sind. Im gleichen Zeitraum kamen 17 Neuinfektionen hinzu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt deshalb nur leicht: Sie liegt nun bei 167,8 pro 100.000 Einwohner. Am Vortag waren es noch 172,4. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich 845 Laatzener mit dem Virus angesteckt.

Von Johannes Dorndorf