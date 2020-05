Der Laatzener Yogalehrer Wilfried Köhn bietet erstmals in diesem Jahr eine kostenlose Übungsstunde an der frischen Luft an. Teilnehmer treffen sich am Sonnabend, 30. Mai, um 10 Uhr auf den Sportplatz an der Gutenbergstraße, müssen die Hygienevorgaben wegen Corona beachten und sich anmelden.