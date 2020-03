Ökoauflagen für neues VW-Autohaus: Muss ein Teich angelegt werden?

Alt-Laatzen/Wülfel

Der geplante Neubau eines VW-Autohauses an der Grenze von Hannover und Laatzen hat im Bezirksrat Döhren-Wülfel die nächste Hürde genommen. In seiner jüngsten Sitzung billigte das Gremium den Bebauungsplan für das 19-Millionen-Euro-Objekt an der Hildesheimer Straße 451 einstimmig.

Bereits im Frühjahr 2019 hatten Bezirksrat sowie Bau- und Verwaltungsausschuss der Stadt Hannover dem Einleitungsbeschluss zum Bebauungsplan zugestimmt. Der Schwerpunkt der Debatte lag diesmal auf ökologischen Fragen rund um die Brache zwischen Siemens-Gebäude und Sirius Business Park, die bis 2009 von der Firma Iveco Nutzfahrzeuge verwendet wurde.

30 Abstellplätze für Fahrräder

Das 13.300 Quadratmeter große Areal in Wülfel gehört der Volkswagen Group Real Estate in Wolfsburg. Diese will für die Firma VW Automobile Hannover und Region Hannover – zu der die Autohäuser Bischoff & Hamel, Podbi sowie Langenhagen, Lehrte und Burgwedel gehören – das Autohaus Süd errichten.

Im vorderen Teil des Komplexes plant VW einen Schauraum, es folgen die Werkstatträume sowie ein mehrgeschossiges Parkhaus. Quelle: Volkswagen Automobile Hannover

Der geplante Komplex umfasst drei Teile. Im vorderen Bereich, an der Hildesheimer Straße, sollen die Schau- und Verkaufsräume für Neuwagen sowie der Ersatzteilverkauf untergebracht werden. Im mittleren Bereich sollen sich Werkstatträume und zwei Waschanlagen befinden. Daran soll sich ein Parkhaus mit vier Etagen anschließen. Darin und auf einer Dachfläche sollen 330 Autos abgestellt werden können, auf dem Außengelände noch einmal 90. Auch wird es 30 Fahrradabstellplätze für Mitarbeiter und Kunden geben.

Jens Bischoff, Geschäftsführer von VW Automobile Hannover, erläuterte noch einmal, dass das alte Wülfeler Autohaus zwischen Hildesheimer und Loccumer Straße nicht mehr zeitgemäß sei. Die 100 Mitarbeiter müssten aber nur anderthalb Kilometer Richtung Süden umziehen. Am neuen Standort sollen dann 120 Menschen arbeiten.

Auf die Frage des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bezirksrat Jens Schade, ob das Autohaus – wie im Bebauungsplan notiert – tatsächlich werktags rund um die Uhr und an Sonntagen von 6 bis 20 Uhr geöffnet haben werde, antwortete Bischoff: „Das ist nur eine Option, die wir uns für die Zukunft offenhalten wollen.“ Auch werde das neue Autohaus sonntags sicher nur zum Anschauen der Fahrzeuge geöffnet sein.

Nutzungsgenehmigung ist auf 15 Jahre befristet

Zum wiederholten Mal wurde von Bezirksratsmitgliedern gefragt, was es mit der auf 15 Jahre befristeten Nutzungsgenehmigung auf sich habe. Diese von VW gewünschte Befristung soll dem Unternehmen ermöglichen, auf mögliche massive Veränderungen im Bereich der Mobilität zu reagieren. „Beispielhaft seien hier neben der Elektromobilität neuartige Dienste wie Carsharing, Carpooling und Ride-on-demand genannt, deren genaue Ausformungen sich derzeit kaum für betriebswirtschaftliche Nutzungsdauern vorhersagen lassen“, heißt es in der Beschlussdrucksache der Verwaltung.

Schwer prognostizierbar sei auch, ob Autos irgendwann nur noch virtuell verkauft werden – und nicht mehr in Ausstellungsräumen –, und ob ein Autohaus dann nicht einen ganz anderen Charakter haben werde als heutzutage.

Nachdem die alten Iveco-Gebäude Anfang 2018 abgerissen worden waren, sind auf der Industriebrache etliche Pflanzen in die Höhe gewachsen. Zwei Gruben haben sich wegen des hohen Grundwasserstands mit Wasser gefüllt. Im weiteren Umfeld dieser zwei Tümpel haben sich einige Biotope gebildet. Auf dem Gelände wachsen nun Rohrkolben, Schilf, Nachtkerzen und Johanniskraut, auch sind Weide, Birke, Pappel und Flieder zu sehen. Die bisherigen Untersuchungen, so die hannoversche Stadtverwaltung, hätten aber keine Hinweise auf das Vorkommen von gefährdeten oder streng geschützten Arten ergeben, weder bei Fauna noch bei Flora.

Was passiert mit den Libellen?

Uneinigkeit mit der Region Hannover als Unterer Naturschutzbehörde besteht lediglich bezüglich des Status eines Rohrkolbenröhrichts von rund 300 Quadratmetern Fläche, in dem Libellen leben, und für das nach Ansicht der Stadt ein Teich an der Deveser Straße als Ersatz zur Verfügung stehe. „Die Region meint aber, der Libellentümpel in Wettbergen sei zu weit von Wülfel entfernt und komme als Ersatzbiotop nicht infrage“, erläuterte der hannoversche Stadtplaner Hans-Heiner Schlesier.

Sollten die Wülfeler Uferzonen tatsächlich als schützenswerte Biotope eingestuft werden, so Schlesier, sei es wahrscheinlich sinnvoller, am Rande des weitläufigen Areals an der Stadtgrenze einen neuen Teich auszuheben.

