Vor 300 Jahren starb Peter Wessel Tordenskiold bei einem Duell in Gleidingen. Der Seeheld ist noch heute in Dänemark und Norwegen eine Berühmtheit, der Weg zum Gedenkstein in Laatzen aber nur schwer zu finden. Der Ortsrat will dies im Jubiläumsjahr ändern – auch wegen vieler Anfragen aus dem Ausland.