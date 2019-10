Wird das Rathaus Wohnhäusern weichen?

Laatzen-Mitte

Dass Dass das Rathaus am Marktplatz abgerissen und neu gebaut werden soll, steht bereits seit Längerem fest. Bisher war unklar, was mit der freiwerdenden Fläche geschieht. Beim Stadtteilforum „Laatzen-Mitte wird top“ hat die Verwaltung nun erste Ideen zur Nachnutzung geäußert.

Das bisherige Rathausgebäude, ein elfgeschossiger Riegel, in dem auch das Polizeikommissariat untergebracht ist, macht nach seinem Abriss eine rechteckige Fläche frei, die an das Leine-Center angrenzt. Berthold Gruben vom Team Stadtplanung erklärte am Mittwochabend beim Forum im Stadthaus, man könne sich sehr gut vorstellen, an dieser Stelle neue Wohnungen zu bauen. Allerdings handle es sich nur um Ideen: Zuerst müsse die Entscheidung für den Neubau des Rathauses abgewartet werden – und dann hänge alles am Bebauungsplan. Daher gebe es „jetzt noch keine Festlegung“, so Gruben auf Nachfrage. Die Einwohnerzahl im Stadtteil ist seit 2005 um mehr als ein Drittel gestiegen – bei gleichbleibendem Wohnungsbestand.

Neue Büros oder ein Café?

In dem Zusammenhang berichtete der Stadtplaner auch, dass die Erdgeschosszeile in einem möglichen Wohnneubau für Geschäfte vorgesehen werden könnte. Auf den Einwand eines Besuchers, es gebe doch ohnehin schon so viel Leerstand im Leine-Center und damit keinen Bedarf an weiteren Ladenzeilen, stellte Gruben klar, dass es dabei keinesfalls um eine Erweiterung des Einkaufszentrums gehe. Es sei lediglich eine Überlegung, den Platz attraktiver zu gestalten. Denkbar wäre eine Schaufensterfront, hinter der sich Büros, Cafés oder andere Geschäfte verbergen – „damit die Menschen dort auch langgehen mögen“.

Sorge um Zukunft der Polizei

Wohin die Polizei umziehen wird, steht nach wie vor nicht fest. Bürgermeister Jürgen Köhne stellte unlängst klar, dass kein Platz im Rathausneubau vorgesehen sei: Die Stadt wolle auch aus steuerlichen Gründen nicht als Vermieterin auftreten. Eine Teilnehmerin im Forum äußerte die Sorge, dass die Beamten aus Laatzen-Mitte wegziehen, „die brauchen wir hier nämlich“. Auf Nachfrage teilt die Polizeidirektion mit, dass es noch keinen neuen Stand in der Frage gebe.

Wohnungen am Schulzentrum?

Eine weitere Wohnbebauung ist im Rahmen des Umbau des Erich-Kästner-Schulzentrums möglich. Die Schulgebäude sollen nicht mehr an die Marktstraße grenzen, sondern in der zweiten Reihe stehen. In der ersten Reihe davor könnten Wohnungen entstehen.

Die Marktstraße selbst wird auf eine eine Fahrspur pro Richtung mit je einem Fahrradstreifen zurückgebaut. Wie schnell die Arbeiten abgeschlossen werden, hängt jedoch von einer laufenden Prüfung für den zweiten und dritten Bauabschnitt ab. „So lange kann nicht weiter geplant werden. Die Fertigstellung der Ausführungsplanung und Ausschreibung der Arbeiten verschieben sich bis in das nächste Jahr“, heißt es auf Nachfrage bei der Stadt. Die Planungen für den dritten Bauabschnitt liegen im Zeitplan, da die Umsetzung ohnehin erst für 2021 geplant sei.

Während des Stadtteilforums, organisiert vom Quartiersmanagement „Laatzen-Mitte wird top“, stellten die beiden Mitarbeiterinnen Lena Lokschin und Maren Quell noch weitere Aktionen und Pläne vor. Auch Ergebnisse aus den AGs wurden vorgetragen.

Maren Quell stellt Aktionen und Pläne im Rahmen von Laatzen-Mitte wird top vor. Quelle: Katharina Kutsche

Bauliche Planungen:Die Zuwegung zum Parkplatz P2 am Leine-Center soll geändert werden. Durch geschickte Bepflanzung etwa wollen die Planer verhindern, dass Besucher Trampelpfade durch die Grünstreifen „anlegen“. Die Planungen seien bei Gesprächen mit dem Center-Management „auf fruchtbaren Boden“ gefallen, berichtet Stadtplaner Jörg Schmidt. Außerdem soll die Fläche an der Ecke Hilgerskamp/Lange Weihe entsiegelt werden.

Aktionen und Termine: Das Projekt „Spielerisch Deutsch lernen“ wird nach fünf Jahren von einem wöchentlichen Angebot zu einem monatlichen Spielenachmittag umgewandelt. Möglicherweise wird es auch ein monatliches Kulturangebot für Erwachsene geben. Der Weihnachtsmarkt im Stadtteil ist diesmal auf den 29. November terminiert. Auf dem Marktplatz soll es zudem am 29. Mai 2020 einen „Tag der Nachbarn“ geben. Bewohner der Wohnscheibe können dann für ihre Nachbarn kochen und so ins Gespräch kommen.

Termin für Sommerfest schon am 27. Juni 2020

Am 13. November wird die neue Grünfläche am ehemaligen Marktteich offiziell übergeben. Das nächste Stadtteilforum folgt am 29. April 2020, der nächste Stadtteilrundgang am 16. Mai und das Sommerfest – früher als sonst – am 27. Juni.

Von Katharina Kutsche