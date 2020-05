Erneut ist in Laatzen trockenes Gras in Brand geraten. Am Freitag mussten 14 Helfer der Ortsfeuerwehr Rethen ausrücken, um einen etwa 20 Quadratmeter großen Flächenbrand an der Meineckestraße zu löschen. Seit Anfang April gab es bereits mehrere solcher Einsätze in Laatzen – die Polizei ermittelt.